. У Барзикова не удалось стравить Безверхову и Гурину
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

У Барзикова не удалось стравить Безверхову и Гурину

У Барзикова не удалось стравить Безверхову и Гурину
Барзиков решил не решать собственный конфликт и вместо этого в очередной раз полезно в женские разборки, однако довести провокацию до конца не удалось. Недавно Клавдия Безверхова поделилась довольно интересной информацией о принципах и характере своего коллеги — Ивана Барзикова. Мужчина решил проигнорировать свои проблемы и вместо этого в очередной раз ввязался в женские разборки. Однако в этот раз у него банально не хватило способностей, чтобы довести ситуацию до финала.

У Вани попросту не получилось натравить Клавдию Безверхову на Марину Гурину. Вместо этого после очередной драки девушки решили договориться о нейтралитете. Как оказалось, Клава приложила максимум усилий, чтобы избежать негатива и остановить Наталью Безверхову и Гурину от дальнейших разборок. Все привело к тому, что Ваня начал дразнить Клаву и говорить о том, что она боится конфликта, так как слабее физически.

Сложившаяся ситуация Клаве крайне неприятна. Её желание жить спокойно, без лишних склок интерпретировали как слабость духа. Теперь девушка не может строить спокойные отношения с Евгением Прохоренко, вместо этого она вынуждена отстаивать свои позиции в коллективе.
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

Последние новости

Более $100 млн может выплачивать Microsoft за добавление игры в Game Pass
Более $100 млн может выплачивать Microsoft за добавление игры в Game
У Барзикова не удалось стравить Безверхову и Гурину
У Барзикова не удалось стравить Безверхову и Гурину
ЧП: Мать зарезала свою больную дочь
ЧП: Мать зарезала свою больную дочь
Разин опять проиграл покойному Юрию Шатунову
Разин опять проиграл покойному Юрию Шатунову
Муж Нетребко больше не хочет знать Николая Баскова
Муж Нетребко больше не хочет знать Николая Баскова
Российский губернатор обратился к жителям после подрыва двух человек
Российский губернатор обратился к жителям после подрыва двух человек
"Сначала баня, потом свадьба": чудеса макияжа от китаянок
"Сначала баня, потом свадьба": чудеса макияжа от китаянок
Болезни, одиночество, обиды: что истощает душу и лишает радости
Болезни, одиночество, обиды: что истощает душу и лишает радости
Тарантино ответил критикам своих фильмов
Тарантино ответил критикам своих фильмов
Кудрявцева рассказала о новой схеме мошенничества от лиц известных людей
Кудрявцева рассказала о новой схеме мошенничества от лиц известных
Виктория Боня ужаснула своим фото без фильтров
Виктория Боня ужаснула своим фото без фильтров
Борис Корчевников рассказал о любовном треугольнике с Дарьей Мельниковой
Борис Корчевников рассказал о любовном треугольнике с Дарьей

Топ на сегодня

ЧП: Бетономешалка раздавила девочку
ЧП: Бетономешалка раздавила девочку
Польша сослалась на свою мощь и отказалась от европейской программы Sky Shield
Польша сослалась на свою мощь и отказалась от европейской программы
Польский суд отменил штраф «Газпрому» за строительство газопровода
Польский суд отменил штраф «Газпрому» за строительство газопровода
Цены на нефть резко снизились
Цены на нефть резко снизились
Виктория Лопырева похвасталась попкой в купальнике
Виктория Лопырева похвасталась попкой в купальнике

Еще по теме

Наталья Безверхова устроила очередной конфликт с Иваном Барзиковым
Грант и Безверхова в очередной раз пытаются начать отношения с чистого листа
Кристина Бухынбалтэ на три дня выгнала Барзикова с проекта
Гранта не устраивают нападки Бузынбалтэ и он просит Безверхову начать ему доверять