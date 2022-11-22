. У Барзикова не удалось стравить Безверхову и Гурину

Вадим Карасев

Недавно Клавдия Безверхова поделилась довольно интересной информацией о принципах и характере своего коллеги — Ивана Барзикова. Мужчина решил проигнорировать свои проблемы и вместо этого в очередной раз ввязался в женские разборки. Однако в этот раз у него банально не хватило способностей, чтобы довести ситуацию до финала.У Вани попросту не получилось натравить Клавдию Безверхову на Марину Гурину. Вместо этого после очередной драки девушки решили договориться о нейтралитете. Как оказалось, Клава приложила максимум усилий, чтобы избежать негатива и остановить Наталью Безверхову и Гурину от дальнейших разборок. Все привело к тому, что Ваня начал дразнить Клаву и говорить о том, что она боится конфликта, так как слабее физически.Сложившаяся ситуация Клаве крайне неприятна. Её желание жить спокойно, без лишних склок интерпретировали как слабость духа. Теперь девушка не может строить спокойные отношения с Евгением Прохоренко, вместо этого она вынуждена отстаивать свои позиции в коллективе.