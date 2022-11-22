У Барзикова не удалось стравить Безверхову и Гурину
Сегодня, 16:15 Вадим Карасев
Барзиков решил не решать собственный конфликт и вместо этого в очередной раз полезно в женские разборки, однако довести провокацию до конца не удалось. Недавно Клавдия Безверхова поделилась довольно интересной информацией о принципах и характере своего коллеги — Ивана Барзикова. Мужчина решил проигнорировать свои проблемы и вместо этого в очередной раз ввязался в женские разборки. Однако в этот раз у него банально не хватило способностей, чтобы довести ситуацию до финала.
У Вани попросту не получилось натравить Клавдию Безверхову на Марину Гурину. Вместо этого после очередной драки девушки решили договориться о нейтралитете. Как оказалось, Клава приложила максимум усилий, чтобы избежать негатива и остановить Наталью Безверхову и Гурину от дальнейших разборок. Все привело к тому, что Ваня начал дразнить Клаву и говорить о том, что она боится конфликта, так как слабее физически.
Сложившаяся ситуация Клаве крайне неприятна. Её желание жить спокойно, без лишних склок интерпретировали как слабость духа. Теперь девушка не может строить спокойные отношения с Евгением Прохоренко, вместо этого она вынуждена отстаивать свои позиции в коллективе.
По материалам: life-dom2