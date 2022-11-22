. В Армении открылся форум "Память победителей" для организаторов шествия "Бессмертный полк"

Вадим Карасев

Сегодня, 22 ноября, в Ереване начал работу Международный форум "Память победителей" для организаторов шествия "Бессмертный полк" в странах ближнего и дальнего зарубежья, представителей организаций соотечественников и НКО.

В работе форума в очном и онлайн-форматах участвуют более 30 стран мира.

"Особенно важно то, что здесь бережно хранят память о нашем общем подвиге, чествуют героев-победителей, противостоят попыткам переписать историю. В этом плане мы едины, - отметил в своем выступлении на открытии форума Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Армения Сергей Копыркин. - Мы с вами видим, как сегодня Бессмертный полк стал одной из линий сопротивления атаке на наше общее прошлое, которое является частью той гибридной войны, которую ведет коллективный Запад против России. Тем важнее, что мы единым фронтом встаем на защиту исторической правды, против попыток фальсификации истории".

Символично, что форум стартовал в Ереване, в канун сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, на которой будут обсуждаться совместные меры по противодействию попыткам разжигания конфликтов на постсоветском пространстве.

Руководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Евгений Примаков зачитал приветствие к участникам форума от министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

"Великая Отечественная война принесла горе в каждую российскую семью. Благодаря вам претворяется в жизнь общее желание миллионов человек по всему миру продолжать чтить память предков. Сегодня, когда мир столкнулся с неприкрытой агрессией коллективного Запада и проявлением русофобии в отношении наших граждан, соотечественников нам как никогда важно сплотиться и вместе выступить за общее прошлое, настоящее, а значит и будущее. Наш священный долг - бережно хранить историческую правду о тех, кто отстоял свободу и независимость Родины, спас Европу и мир от нацизма", - сказано в приветствии.

От себя Примаков добавил, что форум неслучайно проводится в Армении, стране, где бережно хранят и чтят историческую память. А это вопрос не только учебников и научных исследований, но и уважения к памяти предков и их подвигу.

"Основа всего того, что делает координатор "Бессмертного полка" – это память об их родных и близких, о семье, в первую очередь. Я уверена, что многие воспринимают нападки, фальсификацию итогов Второй мировой и Великой Отечественной войн как оскорбление их родных и близких. И желание продолжить "Бессмертный полк" и эту работу, несмотря ни на что – защита их семей, их родных. А это то, что делает каждого человека очень смелым и целеустремленным", - считает Сопредседатель Центрального штаба "Бессмертного полка" России, депутат Госдумы Елена Цунаева.

За два дня работы форума в стенах Дома русской книги участники смогут обменяться опытом реализации успешных практик и сохранения памяти о подвиге героев Второй мировой войны и противостояния русофобским настроениям в странах своего проживания как на площадках форума, так и в неформальной обстановке.