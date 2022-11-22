. В Forza Horizon 5 закрыли аукцион из-за разрушенной игроками экономики

Вадим Карасев





Студия Playground Games недавно закрыла аукцион в игре Forza Horizon 5, и на данный момент он все еще не работает. Такое решение было принято на фоне эксплойт, который позволял игрокам зарабатывать невероятные суммы денег с помощью Super 7.

В итоге, на днях студия Playground Games выпустила обновление, которое устранило проблему, но разработчик сообщил, что будет держать аукцион закрытым до тех пор, пока не удастся восстановить экономику. В примечании к патчу говорится следующее:

Аукцион остается недоступным, поскольку мы продолжаем работать над решением, позволяющим сбалансировать его экономику. Мы приносим извинения за неудобства, и мы поделимся новой информацией по этому поводу как можно скорее.

По словам студии Playground Games, экономика в Forza Horizon 5 теперь нуждается в «перебалансировке», но как она будет производиться — неизвестно.