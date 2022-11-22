. В Германии не увидели проблем в покупке российского газа под видом азербайджанского

Вадим Карасев

Германия "не видит никаких противоречий" в инициативе Евросоюза по закупке газа у Азербайджана. Перспектива приобретения топлива, которое может оказаться российским, не смутила представителей Минэкономики и МИД ФРГ.

В министерстве иностранных дел Германии заявили, что ситуацию с российским газом нужно рассматривать безотносительно остальных энергоресурсов, поскольку Евросоюз не вводил каких-либо санкций против газового сектора РФ.

"В настоящий момент у нас нет никаких санкций против импорта российского газа в ЕС. Мы запланировали стать независимыми от российского газа. И де-факто мы не импортируем российский газ. Но и никаких санкций против него в ЕС нет, чего нельзя сказать об угле и нефти", — заявил представитель внешнеполитического ведомства ФРГ.



Схожие аргументы привели в министерстве экономики Германии, отметив, что российский газ, вероятно, все же будет опосредованно поставляться в Европу. В настоящее время в ФРГ не поступает трубопроводный газ из РФ, однако российским вполне может быть газ, импортируемый в Европу из Азербайджана.

"Мы ясно заявили, что мы хотим стать независимыми от поставок российского газа. Это прозрачный процесс", — пояснил представитель Минэкономики.

В июле Евросоюз подписал с Азербайджаном меморандум об энергетическом сотрудничестве. Согласно документу, экспорт газа из этой страны в государства ЕС должен вырасти вдвое к 2027 году. Баку, однако, не способен покрыть и 10% прекратившихся поставок российского топлива.

С 15 ноября "Газпром" возобновил поставки газа в Азербайджан по новому договору с Государственной нефтяной компанией (SOCAR). Объем экспорта в период по март 2023 года составит до 1 млрд кубометров. Часть этого топлива Баку, предположительно, будет продавать странам Евросоюза, поскольку собственной добычи стране не хватит для исполнения договоренностей о рекордных поставках в ЕС.

