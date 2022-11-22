. В каких случаях необходимо записаться к ортопеду

Вадим Карасев

Врач-ортопед занимается лечением и осуществляет диагностику заболеваний опорно-двигательного аппарата. Прием ортопеда рекомендован всем, кто заметил боль и другие неприятные ощущения в мышцах, костях, суставах и связках. Одной из причин обратиться к врачу становятся различные травмы.

Когда нужно обратиться к ортопеду

Все ортопедические заболевания делят на несколько групп: травмы, последствия хронических заболеваний, приобретенные деформации и врожденные пороки развития. Чаще всего врачи в своей практике сталкиваются с такими заболеваниями:

сколиоз, лордоз, кифоз или нарушения осанки;

врождённые пороки развития. Недоразвитость конечностей, карликовость, косолапость врождённый вывих бедра;

деформация суставов, вызванная течением острых и хронических процессов в организме. Остеохондроз, деформирующий остеоартроз, некроз суставной головки;

кисты и опухоли доброкачественной природы;

травмы;

кривошея разной этимологии, врождённая или приобретенная;

плоскостопие.

Предугадать заранее, сколько времени потребует терапия того или иного заболевания, невозможно, поэтому врачи-ортопеды делятся на несколько специализаций.

Что происходит на приёме ортопеда

В процессе консультации врач проведёт осмотр, соберёт анамнез и выслушает жалобы пациента. В первую очередь он обратит внимание на осанку, подвижность суставов, присутствие рефлексов и походку. Врач может назначить дополнительную диагностику – рентгенографию, УЗИ, сцинтиграфию (радиоизотопное сканирование), гистологию и цитологию тканей (например, синовиальной жидкости).

Методы лечения

Лечение может быть осуществлено с применением консервативных или хирургических методов, иногда используют обе методики одновременно. Консервативное лечение включает в себя приём препаратов, фиксацию поврежденных участков, ношение протезов, различные физиопроцедуры. Хирургическое вмешательство направлено на быстрое восстановление функций организма, для достижения этой цели используют компьютерное моделирование, эндопротезирование, приёмы остеосинтеза.

Какие бы симптомы вы бы ни заметили у себя или родственников, необходимо как можно скорее обратиться за помощью к врачу, записаться на прием можно на сайте https://zdravclinic.ru/. Современные методы лечения и реабилитации позволяют полностью восстановить организм и вернуться к полной и насыщенной эмоциями жизни.