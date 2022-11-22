. В посольстве РФ назвали циничной реакцию США на убийство российских военных на Украине

Американские власти отказались напрямую осудить расстрел российских военных бойцами ВСУ в Луганской Народной Республике, цинично заявив о якобы фиксировании большего количества военных преступлений со стороны Вооруженных сил РФ. Так в Telegram-канале российского посольства в Вашингтоне прокомментировали реакцию руководства США на происшествие.

В частности, дипломаты обратили внимание на реплики посла по особым поручениям по вопросам международной уголовной юстиции Бет ван Шак.

«Чиновница отказалась прямо осудить факт расправы над нашими безоружными солдатами, несмотря на подтверждение подлинности соответствующих видеоматериалов американскими журналистами, которые не стали замалчивать трагедию», — говорится в публикации. В посольстве добавили, что позиция американской стороны при этом не подкрепляется доказательствами актов насилия со стороны отечественных военных.

В дипмиссии указали, что массовый расстрел военнослужащих Вооруженных сил РФ — грубейшее нарушение Женевской конвенции об обращении с военнопленными. «Вновь подчеркиваем: украинские пленные содержатся в полном соответствии с требованиями международного гуманитарного права», — заявили представители посольства.

Они также подчеркнули, что Запад фактически не критикует Киев за совершаемые преступления, быстро забывая о них в медийном поле. В пример сотрудники внешнеполитического ведомства привели убийство журналистки Дарьи Дугиной, удары по следственному изолятору в Еленовке и вокзалу в Краматорске, обстрелы спальных районов Донецка и майскую трагедию 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе.

«Мы никогда не забудем чудовищные записи убийств безоружных солдат, которых неонацисты заставили лечь на землю, а потом безжалостно расстреляли», — заключили дипломаты.

Как передавала «Парламентская газета», Министерство обороны РФ 18 ноября сообщило, что украинские военные казнили группу сдавшихся в плен российских солдат. Речь идет о «намеренном и методичном убийстве прямыми выстрелами в голову более десяти обездвиженных российских военнослужащих», заявили тогда в ведомстве.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по двум статьям — об убийстве и жестоком обращении с военнопленными. Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона самостоятельно займется поиском преступников.