. В российском регионе 12 человек пострадали в ДТП с автобусом
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В российском регионе 12 человек пострадали в ДТП с автобусом

В российском регионе 12 человек пострадали в ДТП с автобусомНа трассе в Самарской области 12 человек пострадали в ДТП с вахтовым автобусом

На трассе в Самарской области 12 человек пострадали в ДТП с вахтовым автобусом. Об этом сообщает РЕН ТВ во вторник, 22 ноября.

По данным телеканала, автобус с вахтовиками опрокинулся во время движения. Всем пострадавшим россиянам медики начали оказывать помощь.

Другие обстоятельства происшествия в Самарской области выясняются.

Ранее сообщалось о госпитализации девяти человек после ДТП с автобусом в Нижегородской области. В региональном Минздраве уточнили, что пострадавших доставили в больницу города Арзамаса. Позже двух человек, находящихся в стабильно тяжелом состоянии, перенаправили в областную клиническую больницу имени Семашко в Нижнем Новгороде.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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