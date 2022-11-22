. В российском регионе 12 человек пострадали в ДТП с автобусом

Вадим Карасев

На трассе в Самарской области 12 человек пострадали в ДТП с вахтовым автобусом

На трассе в Самарской области 12 человек пострадали в ДТП с вахтовым автобусом. Об этом сообщает РЕН ТВ во вторник, 22 ноября.

По данным телеканала, автобус с вахтовиками опрокинулся во время движения. Всем пострадавшим россиянам медики начали оказывать помощь.

Другие обстоятельства происшествия в Самарской области выясняются.

Ранее сообщалось о госпитализации девяти человек после ДТП с автобусом в Нижегородской области. В региональном Минздраве уточнили, что пострадавших доставили в больницу города Арзамаса. Позже двух человек, находящихся в стабильно тяжелом состоянии, перенаправили в областную клиническую больницу имени Семашко в Нижнем Новгороде.