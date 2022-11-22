. В Севастополе сбили еще два беспилотника возле Балаклавской ТЭС
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » В Севастополе сбили еще два беспилотника возле Балаклавской ТЭС

В Севастополе сбили еще два беспилотника возле Балаклавской ТЭС

В Севастополе сбили еще два беспилотника возле Балаклавской ТЭСГлава Севастополя Развожаев сообщил о двух сбитых беспилотниках возле Балаклавской ТЭС

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в Telegram-канале, что два беспилотника попытались атаковать Балаклавскую теплоэлектростанцию (ТЭС), но были сбиты.

По словам городского главы, над акваторией флот также отразил сегодня, 22 ноября, атаки трех дронов.

«Экстренные службы не фиксируют никаких пожаров и повреждений гражданской инфраструктуры, пострадавших тоже нет. Сейчас в городе тихо. Но все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности», — добавил Развожаев.

Ранее губернатор сообщил, что Севастополь атаковали беспилотные летательные аппараты, сработали системы противовоздушной обороны, два БПЛА были сбиты. До этого в сети появились сообщения о возможной работе систем ПВО под Евпаторией и в Севастополе. Очевидцы публиковали кадры случившегося и сообщали о громких звуках на территории полуострова.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Сергей Лазарев сбежал с детьми из России
Сергей Лазарев сбежал с детьми из России
Татьяна Васильева в очередной раз стала бабушкой
Татьяна Васильева в очередной раз стала бабушкой
Ирина Гринева сыграла свадьбу в двенадцатый раз
Ирина Гринева сыграла свадьбу в двенадцатый раз
В Севастополе сбили еще два беспилотника возле Балаклавской ТЭС
В Севастополе сбили еще два беспилотника возле Балаклавской ТЭС
Стали известны имена номинантов Russian Creative Awards-2022
Стали известны имена номинантов Russian Creative Awards-2022
Лучшие шутки и мемы из Сети - 22.11.2022 (15 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 22.11.2022 (15 фото)
Пригожин отреагировал на желание Европарламента признать «Вагнер» террористами
Пригожин отреагировал на желание Европарламента признать «Вагнер»
Какие талисманы обеспечат спокойствие души, защитят от зла и неприятностей
Какие талисманы обеспечат спокойствие души, защитят от зла и
Предсказан дефицит одного металла
Предсказан дефицит одного металла
Тарантино рассказал об отношении к фильмам Marvel
Тарантино рассказал об отношении к фильмам Marvel
В каких случаях необходимо записаться к ортопеду
В каких случаях необходимо записаться к ортопеду
Ольге Бузовой подарили ураган
Ольге Бузовой подарили ураган

Топ на сегодня

ЧП: Бетономешалка раздавила девочку
ЧП: Бетономешалка раздавила девочку
Виктория Лопырева похвасталась попкой в купальнике
Виктория Лопырева похвасталась попкой в купальнике
Россиянам рассказали о действиях при обнаружении чужой банковской карты
Россиянам рассказали о действиях при обнаружении чужой банковской
Центробанк сделал исключение на вывоз наличной иностранной валюты из России
Центробанк сделал исключение на вывоз наличной иностранной валюты из
В Германии не увидели проблем в покупке российского газа под видом азербайджанского
В Германии не увидели проблем в покупке российского газа под видом

Еще по теме

В Севастополе снова сработала система ПВО
Момент атаки ВСУ на штаб Черноморского флота попал на видео
Системы ПВО сработали около военного аэродрома в Севастополе
В Севастополе сработала система ПВО