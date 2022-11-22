В Севастополе сработала система ПВО
Сегодня, 20:25
Идет атака беспилотников, работают дежурные силы противовоздушной обороны. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.
По предварительной информации были сбиты два беспилотника, все силы и службы находятся в боевой готовности. Развозжаев также подчеркнул, что гражданские объекты в результате атаки не пострадали, и попросил граждан сохранять спокойствие.
Как ранее писала «Парламентская газета», в Севастополе задержали подозреваемого в подготовке теракта на топливном складе. По данным спецслужбы, 20-летний горожанин планировал поджечь склад горюче-смазочных материалов.
По материалам: pnp.ru