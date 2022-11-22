. В Севастополе сработала система ПВО

Идет атака беспилотников, работают дежурные силы противовоздушной обороны. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.

По предварительной информации были сбиты два беспилотника, все силы и службы находятся в боевой готовности. Развозжаев также подчеркнул, что гражданские объекты в результате атаки не пострадали, и попросил граждан сохранять спокойствие.

Как ранее писала «Парламентская газета», в Севастополе задержали подозреваемого в подготовке теракта на топливном складе. По данным спецслужбы, 20-летний горожанин планировал поджечь склад горюче-смазочных материалов.