Вадим Карасев

Автор Newsweek Тобин осудил Зеленского и Байдена за нежелание решать конфликт на Украине

Американский обозреватель Джонатан Тобин осудил президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена за нежелание решать конфликт на Украине. Свое мнение он выразил в материале для Newsweek.

Автор раскритиковал Зеленского и Байдена за нежелание способствовать разрешению украинского кризиса. Аналитик также напомнил, что американский лидер планировал поддерживать Украину до победы Киева и помогать стране вернуть все территории.

Тобин выразил надежду, что после инцидента с ракетами в Польше республиканцы убедят политиков, которые поддерживают Украину, переосмыслить их стремление продолжать конфликт. «Необходима более рациональная американская политика в отношении Украины. Такой подход будет направлен на устранение вероятности конфликта с ядерной державой, которая не представляет обычной угрозы для Европы», — высказался обозреватель.

Информация о падении на территории Польши ракет появилась 15 ноября. По данным СМИ, в результате погибли два человека. Как заявил польский лидер Анджей Дуда, ракеты могли быть выпущены силами ПВО Украины. Аналогичную версию сообщил президент США Джо Байден.

Официальный Киев обвинил в атаке Москву. Минобороны России отвергло обвинения и заявило, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы не наносилось.