. В США у Microsoft и Activision Blizzard тоже проблемы с одобрением сделки
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В США у Microsoft и Activision Blizzard тоже проблемы с одобрением сделки

В США у Microsoft и Activision Blizzard тоже проблемы с одобрением сделки


Сделка между Microsoft и Activision Blizzard сейчас находится в фазе углубленного расследования в Великобритании и Евросоюзе. Похоже, что определенные сложности у нее есть и в США, где Федеральная торговая комиссия (FTC), которая рассматривает слияние компаний, все еще не вынесла решения.

Как пишет Nytimes, сейчас в США более 10 сотрудников FTC рассматривают сделку между Microsoft и Activision Blizzard. В конце лета и осенью они брали интервью у руководителей компаний, которые участвуют в сделке, в том числе привлекался Сатья Наделла. В знак того, что у Microsoft могут возникнуть сложности в США с прохождением проверок, источники Nytimes (два человека) заявили, что недавно регулятор попросил другие компании предоставить заявления под присягой, чтобы изложить свои опасения по вопросам слияния компаний.

Напомним, на данный момент известно о двух регионах, где сделка прошла проверку: Саудовская Аравия и Бразилия.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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