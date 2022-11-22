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В Турции заявили о промежуточных итогах операции в Сирии и Ираке

В Турции заявили о промежуточных итогах операции в Сирии и ИракеГлава МО Турции Акар: за два дня операции в Сирии и Ираке нейтрализовано 184 террористов

Вооруженные силы (ВС) Турции за два дня проведения операции «Коготь-меч» в Сирии и Ираке нейтрализовали 184 террористов. Такие данные озвучил министр обороны Турции Хулуси Акар. Его слова приводит турецкое военное ведомство.

«С начала операции "Коготь-Меч" по сегодняшний день авиацией и средствами огневой поддержки ликвидированы 184 террориста. По нашей оценке, эта цифра будет и дальше расти», — говорится в заявлении.

Глава Минобороны подчеркнул, что Анкара будет проводить операцию «до уничтожения последнего террориста».

Ранее стало известно, что турецкая артиллерия обстреляла позиции курдских «Сил демократической Сирии» (СДС) в приграничном секторе Амуда на севере сирийской провинции Эль-Хасака. Сообщается о погибших и раненых среди местных жителей, их численность уточняется. До этого истребители F-16 ВВС Турции нанесли удары по курдским формированиям в районе Кобани на севере сирийской провинции Алеппо.

О планах Анкары провести очередную спецоперацию против боевых формирований Рабочей партии Курдистана на севере Сирии сообщалось 15 ноября. Она стала ответом на теракт в Стамбуле 13 ноября, в котором Анкара обвиняет сирийских курдов.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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