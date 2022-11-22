. Виктория Боня была в шоке, что ее не узнали в аэропорту
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Виктория Боня была в шоке, что ее не узнали в аэропорту

Виктория Боня была в шоке, что ее не узнали в аэропорту
Модель Виктория Боня пришла в ужас на паспортном контроле. Бывшая ведущая «Дома-2» несколько дней провела в Москве. Виктория прилетала на Родину ради работы — съемок в YouTube-шоу «Злые языки». Теперь же она вернулась в Монако. Модель призналась, что в московском аэропорту с ней произошел забавный случай. Боню не узнали во время прохождения паспортного контроля. Сотрудники аэропорта думали, что телезвезда выглядит иначе. Это огорчило Викторию.
«Что-то я уже начинаю переживать. Сейчас за 15 секунд до закрытия выхода я подошла, и мужчина мне говорит: «А мы надеялись, что придет Виктория Боня, которая в клипах снималась. Я говорю: «Вы что, уже списали меня? Я совсем плохо выгляжу?»  А он: «Ну, там вы по-другому выглядели». Ну всё, надо отдыхать. Тут я без макияжа, мне скоро 43 года. Я 15 лет назад снималась в клипах», — посетовала экс-участница шоу «Звезды в Африке». Уроженка Краснокаменска большое внимание уделяет уходу за собой. Виктория считает, что сейчас выглядит лучше, чем в 20 лет. Модель уверяет, что в качестве поддержания молодости использует массаж, фитнес для лица и другие естественные методы.
# Шоу-бизнес Боня Виктория
По материалам: z-aya

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