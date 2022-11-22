. Виктория Боня ужаснула своим фото без фильтров

Модель Виктория Боня вызвала бурую обсуждений своей внешности. В Сети сейчас бурно обсуждаются кадры, которые случайно появились на публике. На них Виктория Боня предстает без прикрас: без макияжа, фильтров и наращенных волос.И хотя на этих кадрах 42-летняя Виктория Боня выглядит все равно вполне симпатичной и моложавой, хейтеры затравили светскую львицу своими колкими комментариями. «Мама дорогая! Теперь не уснуть», «Что за жуть такая?», «Маски сброшены, показано истинное лицо», «Теперь комплексовать не буду из-за своего лишнего веса», — написали пользователи Сети.