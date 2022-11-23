15 фотографий животных до и после стрижки. Если бы они могли говорить, то назвали бы это бьюти-провалом
Сегодня, 03:45
Не каждый поход к парикмахеру заканчивается успехом. Об этом знают не только люди, но и домашние питомцы. Вернее сказать, домашние питомцы могли бы об этом знать, если бы видели себя в зеркало. Хозяева стригут их по разным причинам: иногда, чтобы придать форму и ухоженность шерсти, иногда для того, чтобы летом было прохладнее. Но результат порой выходит таким, что без смеха смотреть на это невозможно.
Кажется, он сам не рад новой стрижке
joshxkatie
Что показали грумеру и что получили
itsjustelena_
Шерсть собаки стала слишком длинной
typicalcrustywhitedog
На втором фото — то, что показали грумерам, а на третьем — то, что получилось в итоге.
Стрижка хаски
lexi16frost
Как такое возможно?
valecheverri0
Кошки тоже страдают
sarah_jade_
Когда после стрижки собаку не узнать
lucianaschneider6
Настоящий панк
victoriacagle
Первое фото до стрижки, второе — пример для грумеров, а третье — итог.
До и после бритья
talaalbala
Милашка
andrezzapata_
Стриженый кот
idopee
Само очарование
shelbyjames11
Эти мохнатые бровки
lilifloresh
Прекрасная чёлка!
itsnattybabyyy
Стрижка для шпица
user0511051736526
А здесь вы можете найти подборку животных с очень яркой внешностью.
По материалам: twizz