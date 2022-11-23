. 15 фотографий животных до и после стрижки. Если бы они могли говорить, то назвали бы это бьюти-провалом

Не каждый поход к парикмахеру заканчивается успехом. Об этом знают не только люди, но и домашние питомцы. Вернее сказать, домашние питомцы могли бы об этом знать, если бы видели себя в зеркало. Хозяева стригут их по разным причинам: иногда, чтобы придать форму и ухоженность шерсти, иногда для того, чтобы летом было прохладнее. Но результат порой выходит таким, что без смеха смотреть на это невозможно.

Кажется, он сам не рад новой стрижке

Что показали грумеру и что получили

Шерсть собаки стала слишком длинной

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На втором фото — то, что показали грумерам, а на третьем — то, что получилось в итоге.

Стрижка хаски

Как такое возможно?

Кошки тоже страдают

Когда после стрижки собаку не узнать

Настоящий панк

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Первое фото до стрижки, второе — пример для грумеров, а третье — итог.

До и после бритья

Милашка

Стриженый кот

Само очарование

Эти мохнатые бровки

Прекрасная чёлка!

Стрижка для шпица

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А здесь вы можете найти подборку животных с очень яркой внешностью.