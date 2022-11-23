. 15 фотографий животных до и после стрижки. Если бы они могли говорить, то назвали бы это бьюти-провалом
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15 фотографий животных до и после стрижки. Если бы они могли говорить, то назвали бы это бьюти-провалом

15 фотографий животных до и после стрижки. Если бы они могли говорить, то назвали бы это бьюти-провалом

Не каждый поход к парикмахеру заканчивается успехом. Об этом знают не только люди, но и домашние питомцы. Вернее сказать, домашние питомцы могли бы об этом знать, если бы видели себя в зеркало. Хозяева стригут их по разным причинам: иногда, чтобы придать форму и ухоженность шерсти, иногда для того, чтобы летом было прохладнее. Но результат порой выходит таким, что без смеха смотреть на это невозможно.

Кажется, он сам не рад новой стрижке

joshxkatie

Что показали грумеру и что получили

itsjustelena_

Шерсть собаки стала слишком длинной

typicalcrustywhitedog

На втором фото — то, что показали грумерам, а на третьем — то, что получилось в итоге.

Стрижка хаски

lexi16frost

Как такое возможно?

valecheverri0

Кошки тоже страдают

sarah_jade_

Когда после стрижки собаку не узнать

lucianaschneider6

Настоящий панк

victoriacagle

Первое фото до стрижки, второе — пример для грумеров, а третье — итог.

До и после бритья

talaalbala

Милашка

andrezzapata_

Стриженый кот

idopee

Само очарование

shelbyjames11

Эти мохнатые бровки

lilifloresh

Прекрасная чёлка!

itsnattybabyyy

Стрижка для шпица

user0511051736526

А здесь вы можете найти подборку животных с очень яркой внешностью.

# Интересное
По материалам: twizz

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