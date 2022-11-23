. 16 фотографий, доказывающих, что отбеливатель не только хорошо выводит пятна, но и отлично украшает вещи

Каждый раз, когда мы видим пятно на наших вещах, то скорее хватаем отбеливатель и его застирываем. Но кто-то тянется за этим чудо-средством не только для того, чтобы избавиться от въевшихся пятен. Находятся и такие, для кого отбеливатель становится красками, которыми художники-алхимики старательно разрисовывают свои вещички. В результате, на старых футболках и скучных чёрненьких платьях появляются уникальные рисунки и эффектные узоры. А их довольные обладатели ещё раз напоминают всем нам, что для творчества все средства хороши, даже если это просто отбеливатель.

Впечатляющий принт на выбеленной футболке

Платье с розой

«Винтажные джинсы, которые я сама украсила при помощи отбеливателя»

«Друзья носят некоторые мои экспериментальные выбеленные футболки»

Нарисованный от руки и местами выбеленный череп на фиолетовых джинсах

«Моя первая попытка рисовать на вещах отбеливателем»

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И первый блин оказался точно не комом! Результат первой работы вышел просто бомбический. Вот бы у всех первые попытки в каком-либо деле тоже не заканчивались провалом.

Преображение старых джоггеров

«Просто классная куртка, которую я когда-то давно сделал себе сам»

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А вы помните, что ещё во времена СССР люди «варили» джинсы, использую Белизну? Тогда такие вещи считались очень модными, и получались они точь-в-точь как эта куртка.

Футболка с принтом в виде отбеленного папоротника

«Я отбелила несколько вещей на осень, и пока эта рубашка — мой фаворит»

Осьминог на целую штанину

Отбеливатель + трафарет = новая толстовка в вашем гардеробе

«Разукрашиваю старые куртки отбеливающим порошком»

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Давать второй шанс старым вещам — отличнейшая идея. Так вы не только создаёте что-то новое и неповторимое, но и показываете всем пример, что безотходное производство возможно почти во всех случаях.

А вот ещё одна работа от новичка, который поселил на своей футболке морду волка

Одно случайное пятно на ткани привело к появлению абсолютно нового платья

«Куртки, которые я делаю, вооружившись красками для ткани и отбеливателем»

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А вот тут вы можете посмотреть на изумительные работы от творческих людей, которые смастерили разные классные штучки в виде животных.