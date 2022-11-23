. 16 фотографий, доказывающих, что отбеливатель не только хорошо выводит пятна, но и отлично украшает вещи
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16 фотографий, доказывающих, что отбеливатель не только хорошо выводит пятна, но и отлично украшает вещи

16 фотографий, доказывающих, что отбеливатель не только хорошо выводит пятна, но и отлично украшает вещи

Каждый раз, когда мы видим пятно на наших вещах, то скорее хватаем отбеливатель и его застирываем. Но кто-то тянется за этим чудо-средством не только для того, чтобы избавиться от въевшихся пятен. Находятся и такие, для кого отбеливатель становится красками, которыми художники-алхимики старательно разрисовывают свои вещички. В результате, на старых футболках и скучных чёрненьких платьях появляются уникальные рисунки и эффектные узоры. А их довольные обладатели ещё раз напоминают всем нам, что для творчества все средства хороши, даже если это просто отбеливатель.

Впечатляющий принт на выбеленной футболке

InfatuatedDesigns

Платье с розой

0rangeballoflove

«Винтажные джинсы, которые я сама украсила при помощи отбеливателя»

odogromano_

«Друзья носят некоторые мои экспериментальные выбеленные футболки»

Schemaa

Нарисованный от руки и местами выбеленный череп на фиолетовых джинсах

JuggernautIll4598

«Моя первая попытка рисовать на вещах отбеливателем»

Rezooom

И первый блин оказался точно не комом! Результат первой работы вышел просто бомбический. Вот бы у всех первые попытки в каком-либо деле тоже не заканчивались провалом.

Преображение старых джоггеров

holliscato

«Просто классная куртка, которую я когда-то давно сделал себе сам»

HorsDvorse

А вы помните, что ещё во времена СССР люди «варили» джинсы, использую Белизну? Тогда такие вещи считались очень модными, и получались они точь-в-точь как эта куртка.

Футболка с принтом в виде отбеленного папоротника

Veskus

«Я отбелила несколько вещей на осень, и пока эта рубашка — мой фаворит»

HorsDvorse

Осьминог на целую штанину

CatMacLennan

Отбеливатель + трафарет = новая толстовка в вашем гардеробе

el_the_inconnue

«Разукрашиваю старые куртки отбеливающим порошком»

holliscato

Давать второй шанс старым вещам — отличнейшая идея. Так вы не только создаёте что-то новое и неповторимое, но и показываете всем пример, что безотходное производство возможно почти во всех случаях.

А вот ещё одна работа от новичка, который поселил на своей футболке морду волка

calvinbenik

Одно случайное пятно на ткани привело к появлению абсолютно нового платья

mrsmmmerch

«Куртки, которые я делаю, вооружившись красками для ткани и отбеливателем»

odd-painter-art

А вот тут вы можете посмотреть на изумительные работы от творческих людей, которые смастерили разные классные штучки в виде животных.

# Интересное
По материалам: twizz

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