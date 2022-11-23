. 16 комиксов от жизнерадостной художницы о материнской жизни и разных бытовых ситуациях

Откуда художники берут вдохновение для комиксов? Иногда его и не надо искать специально, ведь вся наша жизнь — один сплошной сюжет, главное только смотреть на неё с юмором. Это прекрасно получается у художницы, страница которой называется Inna Sacali Comics. Своё творческое пространство она называет зоной повышенной жизнерадостности.

Зеркало

Нет приятнее занятия, чем в носу поковырять

Болтун — находка для шпиона

Женская подготовка

Домашняя одежда

Самое важное

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Всегда! Всегда! Перед праздниками проверяйте дома наличие батареек и отвёртки!

Расплата

Перед сном

Маленькая хитрость

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Кстати, у нас есть целая подборка маленьких родительских лайфхаков для решения детских проблем.

Так себе мотивация

А какой «утюг» у вас?

Магия превращений

О стабильности

Работа из дома

Что внутренние органы могли бы говорить во время беременности

Всё равно лучше, чем дома сидеть

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