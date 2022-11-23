. 16 комиксов от жизнерадостной художницы о материнской жизни и разных бытовых ситуациях
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16 комиксов от жизнерадостной художницы о материнской жизни и разных бытовых ситуациях

16 комиксов от жизнерадостной художницы о материнской жизни и разных бытовых ситуациях

Откуда художники берут вдохновение для комиксов? Иногда его и не надо искать специально, ведь вся наша жизнь — один сплошной сюжет, главное только смотреть на неё с юмором. Это прекрасно получается у художницы, страница которой называется Inna Sacali Comics. Своё творческое пространство она называет зоной повышенной жизнерадостности.

Зеркало

inna_s_art

Нет приятнее занятия, чем в носу поковырять

inna_s_art

Болтун — находка для шпиона

inna_s_art

Женская подготовка

inna_s_art

Домашняя одежда

inna_s_art

Самое важное

inna_s_art

Всегда! Всегда! Перед праздниками проверяйте дома наличие батареек и отвёртки!

Расплата

inna_s_art

Перед сном

inna_s_art

Маленькая хитрость

inna_s_art

Кстати, у нас есть целая подборка маленьких родительских лайфхаков для решения детских проблем.

Так себе мотивация

inna_s_art

А какой «утюг» у вас?

inna_s_art

Магия превращений

inna_s_art

О стабильности

inna_s_art

Работа из дома

inna_s_art

Что внутренние органы могли бы говорить во время беременности

inna_s_art

Всё равно лучше, чем дома сидеть

inna_s_art
# Интересное
По материалам: twizz

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