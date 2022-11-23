16 комиксов от жизнерадостной художницы о материнской жизни и разных бытовых ситуациях
Сегодня, 11:10
Откуда художники берут вдохновение для комиксов? Иногда его и не надо искать специально, ведь вся наша жизнь — один сплошной сюжет, главное только смотреть на неё с юмором. Это прекрасно получается у художницы, страница которой называется Inna Sacali Comics. Своё творческое пространство она называет зоной повышенной жизнерадостности.
Зеркало
inna_s_art
Нет приятнее занятия, чем в носу поковырять
inna_s_art
Болтун — находка для шпиона
inna_s_art
Женская подготовка
inna_s_art
Домашняя одежда
inna_s_art
Самое важное
inna_s_art
Всегда! Всегда! Перед праздниками проверяйте дома наличие батареек и отвёртки!
Расплата
inna_s_art
Перед сном
inna_s_art
Маленькая хитрость
inna_s_art
Кстати, у нас есть целая подборка маленьких родительских лайфхаков для решения детских проблем.
Так себе мотивация
inna_s_art
А какой «утюг» у вас?
inna_s_art
Магия превращений
inna_s_art
О стабильности
inna_s_art
Работа из дома
inna_s_art
Что внутренние органы могли бы говорить во время беременности
inna_s_art
Всё равно лучше, чем дома сидеть
inna_s_art
По материалам: twizz