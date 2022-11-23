. Анфиса Чехова пожаловалась на бывших, оскорблявших ее из-за полноты: "Ты была жирной"

Вадим Карасев

44-летняя Анфиса Чехова поделилась с поклонниками в соцсетях воспоминаниями о своих бывших возлюбленных. Звезда пожаловалась на оскорбления, которые ей приходилось выслушивать из-за лишнего веса.

Теледива призналась, что однажды после расставания с возлюбленным получила от него обидное голосовое сообщение. При этом тогда она сама очень комплексовала из-за фигуры несмотря на то, что выглядела вполне стройной.



От одного мужчины после расставания я получила запись на автоответчике: "Ты была жирной, я никогда тебе этого не говорил, но вот теперь прими эту правду, хорошо, что ты ушла"

Анфиса Чехова

Однако это был далеко не единственный мужчина в жизни Анфисы Чеховой, который после расставания стал говорить о ее лишнем весе.

"А второй мужчина просто опубликовал статью в газете, где тоже поносил меня за жир, целлюлит. Это было очень обидно и неприятно", - отметила звезда.



Впоследствии Анфиса Чехова осознала, что мужчины пытались причинить ей боль, поскольку сами также тяжело переживали разрыв.

Анфиса ЧеховаАнфиса Чехова показала, как выглядела до похудения

Теледива продемонстрировала на видео, как она выглядела в нулевые годы. "Вообще 2000-е – это был верх безвкусицы, в том числе и моей. С тех пор я сильно изменилась, похудела. Но если вы думаете, что это потому, что я занималась собой, а тогда я собой не занималась – нет! Я регулярно сидела на диетах и занималась мучением себя", - отметила звезда.

Папарацци полоскали в желтой прессе ее имя, обсуждая лишний вес знаменитости. Анфисе Чеховой было обидно читать статьи о себе.

И все заголовки вечно пестрили: "Анфиса Чехова потолстела". Была обидная статья. Я стояла, общалась с Анной Семенович. И написали, что отожралась на шведском столе в Турции, похлопывая себя по жирным ляжкам. Это было ужасно. Обидно и неприятно