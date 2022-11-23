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Беременная Анастасия Решетова едва не утонула

Беременная Анастасия Решетова едва не утонула
Модель Анастасия Решетова призналась, что увлечение мужа могло лишить ее жизни. Светская львица любит активный отдых. Во время отношений с Тимати модель разделила с ним главную страсть — серфинг, но в одном из катаний оказалась на волосок от смерти. В тот раз Решетова и Тимати отправились в отпуск в Коста-Рику. Избранница рэпера ни в чем себе не отказывала, в том числе и в экстремальных видах спорта. Так, она отправилась ловить волны, но не рассчитала силы и упала. Девушка некоторое время не могла выбраться из воды, что сильно ее напугало. Как оказалось, тогда она уже была в положении.
«Один раз была паника, когда меня замесило среди больших волн во время серфинга на Коста-Рике. Был страх, что не хватит воздуха и сил, чтобы выбраться. Я не подозревала тогда, что уже на втором месяце беременности», — рассказала Анастасия. К слову, 26-летнюю брюнетку часто корят в том, что она плохая мать. Когда одна из подписчиц похвалила ее и отметила ответственность, Решетова расчувствовалась. «Хотела бы, чтобы это было настолько правдой, насколько я хочу в глубине души. Мне кажется, мне нужно еще расти и развиваться в рамках материнства», — написала звезда. Впрочем, ранее Анастасию ранили нападки публики. «Перед вами «горе-мать», делающая все не по стандартам «яжматерей». В баню ребенка вожу, неправильно пристегиваю, разрешаю трогать котов и (о, ужас!) даже грызть баранку. Всегда умиляюсь тому, как разнятся мнения в рамках материнства. Но я в первую очередь привыкла слушать свое мамское сердце, а не чье-то еще. Ратыч вроде ничего против не имеет», — отвечала она на очередной выпад фолловеров.
# Шоу-бизнес Решетова Анастасия
По материалам: z-aya

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