. Беременная Анастасия Решетова едва не утонула

Модель Анастасия Решетова призналась, что увлечение мужа могло лишить ее жизни. Светская львица любит активный отдых. Во время отношений с Тимати модель разделила с ним главную страсть — серфинг, но в одном из катаний оказалась на волосок от смерти. В тот раз Решетова и Тимати отправились в отпуск в Коста-Рику. Избранница рэпера ни в чем себе не отказывала, в том числе и в экстремальных видах спорта. Так, она отправилась ловить волны, но не рассчитала силы и упала. Девушка некоторое время не могла выбраться из воды, что сильно ее напугало. Как оказалось, тогда она уже была в положении.«Один раз была паника, когда меня замесило среди больших волн во время серфинга на Коста-Рике. Был страх, что не хватит воздуха и сил, чтобы выбраться. Я не подозревала тогда, что уже на втором месяце беременности», — рассказала Анастасия. К слову, 26-летнюю брюнетку часто корят в том, что она плохая мать. Когда одна из подписчиц похвалила ее и отметила ответственность, Решетова расчувствовалась. «Хотела бы, чтобы это было настолько правдой, насколько я хочу в глубине души. Мне кажется, мне нужно еще расти и развиваться в рамках материнства», — написала звезда. Впрочем, ранее Анастасию ранили нападки публики. «Перед вами «горе-мать», делающая все не по стандартам «яжматерей». В баню ребенка вожу, неправильно пристегиваю, разрешаю трогать котов и (о, ужас!) даже грызть баранку. Всегда умиляюсь тому, как разнятся мнения в рамках материнства. Но я в первую очередь привыкла слушать свое мамское сердце, а не чье-то еще. Ратыч вроде ничего против не имеет», — отвечала она на очередной выпад фолловеров.