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Благоприятные дни для похода в парикмахерскую по лунному календарю стрижек на декабрь 2022 года

Благоприятные дни для похода в парикмахерскую по лунному календарю стрижек на декабрь 2022 года

Фазы Луны оказывают невероятно мощное влияние на жизнь человека, в том числе и на состояние здоровья и красоту. Именно поэтому в различных сферах спросом пользуется лунный календарь. Если вы хотите записаться на стрижку, но при этом вам важно, чтобы волосы быстро росли и имели здоровый вид, то лучше перед записью взглянуть в лунный календарь стрижек на декабрь 2022 года.

Лунный календарь стрижек на декабрь 2022 года: когда лучше всего записываться к мастеру

От правильно выбранного лунного дня зависит насколько удачной получится стрижка. А если не грамотно подобрать дату для похода к парикмахеру, то вряд ли итоговый результат вам понравится.

01.12


В целом первый день декабря отлично подходит для записи к парикмахеру. Если вы знаете чего хотите, то результат вас порадует и приятно удивит.

02.12

Неудачный день для стрижек и процедур для волос. Посещение салона может спровоцировать появление различных проблем со здоровьем.

03.12

Лучше перенести визит к парикмахеру на другой день. Есть вероятность обострения старых недугов.

04.12

Благоприятный день для стрижки или покраски волос. Стрижка поможет прояснить ум и привлечь финансовый успех.

05.12

Удачный день для обновления прически и процедур для волос. Можно заняться лечением волос.

06.12

Считается одним из самых благоприятных дней в декабре для стрижки волос. Удачное время для того, чтобы кардинально сменить образ.

07.12

Если вы хотите, чтобы волосы быстро отрастали, тогда 7 декабря идеально подходит для записи к парикмахеру. Можно записаться на процедуры по восстановлению волос.

08.12

Хороший день для визита к своему парикмахеру. Идеально подходит для кардинальной смены прически.

09.12


Неудачный день для стрижки и покраски волос. Более того, в этот день лучше не мыть голову и не проводить никаких процедур, связанных с волосами.

10.12

Запись к парикмахеру лучше перенести на другой день. Волосы будут непослушными и вряд ли получится сделать укладку.

11.12

Неудачный день для визита к парикмахеру.

12.12

Один из самых удачных дней в декабре для стрижки волос. После салона волосы будут выглядеть ухоженными и здоровыми.

13.12

Нейтральный день для стрижек.

14.12

Самое время записаться к парикмахеру. Результатом вы точно останетесь довольны.

15.12

Один из самых удачных дней для стрижки в декабре 2022 года. Ваши просьбы будут услышаны мастером и стрижка получится такой, как вы хотели.

16.12

Удачный день для стрижек и процедур с волосами.

17.12

Лучше отказаться от визита в салон. Волосы будут непослушными и у мастера не получится добиться желаемого результата.

18.12

Прическу лучше обновить в другой день. Есть вероятность того, что стрижка плохо скажется на зрении.

19.12


Хороший день для стрижки и покраски волос.

20.12

Удачный день для визита в парикмахерскую. Также есть вероятность словить удачу “за хвост”.

21.12

Благоприятный день для стрижки и смены образа.

22.12

Нейтральный день для волос.

23.12

Новолуние. Это неблагоприятный день для похода в салон. Лучше перенести запись на другой день.

24.12

Удачный день для смены образа и обновления стрижки.

25.12


По возможности запись к парикмахеру лучше перенести на другой день. Есть вероятность ухудшения самочувствия.

26.12

Нейтральный день для стрижек.

27.12

Неблагоприятный день для стрижек. Могут возникнуть проблемы с кожей головы.

28.12

Удачный день для визита к парикмахеру. Результатом останетесь довольны.

29.12

Любые манипуляции с волосами в этот день нежелательны.

30.12

Не самое лучшее время для стрижек и изменения прически.

31.12

Благоприятный день для волос. Почему бы в праздничные день не поэкспериментировать с прической.

# Общество Красота
По материалам: rsute

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