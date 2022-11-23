Благоприятные дни для похода в парикмахерскую по лунному календарю стрижек на декабрь 2022 года
Фазы Луны оказывают невероятно мощное влияние на жизнь человека, в том числе и на состояние здоровья и красоту. Именно поэтому в различных сферах спросом пользуется лунный календарь. Если вы хотите записаться на стрижку, но при этом вам важно, чтобы волосы быстро росли и имели здоровый вид, то лучше перед записью взглянуть в лунный календарь стрижек на декабрь 2022 года.
Лунный календарь стрижек на декабрь 2022 года: когда лучше всего записываться к мастеру
От правильно выбранного лунного дня зависит насколько удачной получится стрижка. А если не грамотно подобрать дату для похода к парикмахеру, то вряд ли итоговый результат вам понравится.
01.12
В целом первый день декабря отлично подходит для записи к парикмахеру. Если вы знаете чего хотите, то результат вас порадует и приятно удивит.
02.12
Неудачный день для стрижек и процедур для волос. Посещение салона может спровоцировать появление различных проблем со здоровьем.
03.12
Лучше перенести визит к парикмахеру на другой день. Есть вероятность обострения старых недугов.
04.12
Благоприятный день для стрижки или покраски волос. Стрижка поможет прояснить ум и привлечь финансовый успех.
05.12
Удачный день для обновления прически и процедур для волос. Можно заняться лечением волос.
06.12
Считается одним из самых благоприятных дней в декабре для стрижки волос. Удачное время для того, чтобы кардинально сменить образ.
07.12
Если вы хотите, чтобы волосы быстро отрастали, тогда 7 декабря идеально подходит для записи к парикмахеру. Можно записаться на процедуры по восстановлению волос.
08.12
Хороший день для визита к своему парикмахеру. Идеально подходит для кардинальной смены прически.
09.12
Неудачный день для стрижки и покраски волос. Более того, в этот день лучше не мыть голову и не проводить никаких процедур, связанных с волосами.
10.12
Запись к парикмахеру лучше перенести на другой день. Волосы будут непослушными и вряд ли получится сделать укладку.
11.12
Неудачный день для визита к парикмахеру.
12.12
Один из самых удачных дней в декабре для стрижки волос. После салона волосы будут выглядеть ухоженными и здоровыми.
13.12
Нейтральный день для стрижек.
14.12
Самое время записаться к парикмахеру. Результатом вы точно останетесь довольны.
15.12
Один из самых удачных дней для стрижки в декабре 2022 года. Ваши просьбы будут услышаны мастером и стрижка получится такой, как вы хотели.
16.12
Удачный день для стрижек и процедур с волосами.
17.12
Лучше отказаться от визита в салон. Волосы будут непослушными и у мастера не получится добиться желаемого результата.
18.12
Прическу лучше обновить в другой день. Есть вероятность того, что стрижка плохо скажется на зрении.
19.12
Хороший день для стрижки и покраски волос.
20.12
Удачный день для визита в парикмахерскую. Также есть вероятность словить удачу “за хвост”.
21.12
Благоприятный день для стрижки и смены образа.
22.12
Нейтральный день для волос.
23.12
Новолуние. Это неблагоприятный день для похода в салон. Лучше перенести запись на другой день.
24.12
Удачный день для смены образа и обновления стрижки.
25.12
По возможности запись к парикмахеру лучше перенести на другой день. Есть вероятность ухудшения самочувствия.
26.12
Нейтральный день для стрижек.
27.12
Неблагоприятный день для стрижек. Могут возникнуть проблемы с кожей головы.
28.12
Удачный день для визита к парикмахеру. Результатом останетесь довольны.
29.12
Любые манипуляции с волосами в этот день нежелательны.
30.12
Не самое лучшее время для стрижек и изменения прически.
31.12
Благоприятный день для волос. Почему бы в праздничные день не поэкспериментировать с прической.