. ЦБ усомнился в способности российских банков получить прибыль по итогам года

Вадим Карасев

В ЦБ усомнились в способности российских банков получить прибыль по итогам года

Российские банки сократили полученный в первом полугодии совокупный убыток в 1,5 триллиона рублей, но они вряд ли способны получить прибыль по итогам года, сказал директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов. Его слова приводит РИА Новости.

Он добавил, что регулятор думает над созданием автономного фонда поддержки банков, чтобы они «могли сами себя спасать». Данилов также усомнился в необходимости системной докапитализации. Кроме того, замдиректора департамента заявил, что ЦБ видит ухудшение стандартов потребкредитования со стороны банков.

Говоря о других аспектах, замдиректора департамента национальной платежной системы Банка России Олег Перестенко рассказал, что к Системе быстрых платежей (СБП) подключились 12 иностранных банков из Киргизии, Таджикистана, Узбекистана.

Ранее зампред Банка России Алексей Заботкин отметил, что ЦБ дал «беспрецедентные» послабления российским банкам в кризис, так как был уверен в общей устойчивости сектора. «Эти послабления мы могли дать, потому что знали, что банки в целом здоровы. Давать послабления, когда вы знаете, что в банковской системе очень много потенциальных "трупов", называя вещи своими именами, — это крайне неосмотрительно», — сказал он.