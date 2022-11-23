. CD Projekt RED рассказали об улучшенной версии The Witcher 3 для Xbox Series X | S и показали геймплей
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Технологии » CD Projekt RED рассказали об улучшенной версии The Witcher 3 для Xbox Series X | S и показали геймплей

CD Projekt RED рассказали об улучшенной версии The Witcher 3 для Xbox Series X | S и показали геймплей

CD Projekt RED рассказали об улучшенной версии The Witcher 3 для Xbox Series X | S и показали геймплей


Студия CD Projekt RED провела трансляцию, в ходе которой рассказала об улучшенной версии The Witcher 3 до нового поколения приставок. Некоторые детали из трансляции, которые касаются версии игры на Xbox Series X | S:



Заявлено, что в игре будет два графических режима: качество и производительность, в том числе на Xbox Series S.



На Xbox Series X и Playstation 5 игроки получат трассировку лучей в режиме качества, но в нем игра будет работать в 30 FPS.



На Xbox Series S трассировки лучей не будет, в режима качества игра будет выглядеть лучше: повышенная детализация мира, объектов и текстур. В режиме производительности будет 60 FPS.



Игра получит не только графические, но и геймплейные улучшения. В частности, заявлено, что между знаками будет переключаться удобнее (хотя останется и радиальное меню для игроков, которые привыкли к такому способу). Кроме того, переработают карту, позволят увеличивать размер субтитров, игру можно будет поставить на паузу в кат-сценах.



В игре появится полноценный фоторежим.



Игроков ждут ускоренные загрузки на новых консолях.



Играя на геймпаде, можно будет регулировать скорость ходьбы Геральта — в зависимости от того, насколько сильно сдвинут стик.



В игре появятся новые костюмы и новый квест, вдохновленный сериалом от Netflix.

Помимо перечисленного выше, разработчики в next-gen версии The Witcher 3 обещают «немало сюрпризов», которые игроки смогут найти сами.

Напомним, апдейт выйдет 14 декабря, и он будет бесплатным для всех обладателей копии игры для консолей прошлого поколения.


Watch this video on YouTube
# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

Последние новости

Ксения Бородина не получает алименты на детей
Ксения Бородина не получает алименты на детей
Ксения Алферова показала фото со 100-летней бабушкой
Ксения Алферова показала фото со 100-летней бабушкой
Нино Нинидзе рассказала о своих комплексах
Нино Нинидзе рассказала о своих комплексах
Увольнение журналиста за фейк о российских ракетах в Польше сочли подозрительным
Увольнение журналиста за фейк о российских ракетах в Польше сочли
CD Projekt RED рассказали об улучшенной версии The Witcher 3 для Xbox Series X | S и показали геймплей
CD Projekt RED рассказали об улучшенной версии The Witcher 3 для Xbox
У Горной в изоляторе проснулись чувства к Архипову
У Горной в изоляторе проснулись чувства к Архипову
Политолог отметила разногласия между США и Европой
Политолог отметила разногласия между США и Европой
Самые сильные и чудодейственные молитвы Георгию Победоносцу о мире, защите воинов от смерти, от порчи
Самые сильные и чудодейственные молитвы Георгию Победоносцу о мире,
Гараж, которого у нас никогда не будет
Гараж, которого у нас никогда не будет
В США раскрыли план Путина по Украине на зиму
В США раскрыли план Путина по Украине на зиму
Появилось видео смертельного ДТП с погибшим 57 лет назад актером Урбанским
Появилось видео смертельного ДТП с погибшим 57 лет назад актером
Благоприятные дни для похода в парикмахерскую по лунному календарю стрижек на декабрь 2022 года
Благоприятные дни для похода в парикмахерскую по лунному календарю

Топ на сегодня

В США признали крах платежной системы «Мир»
В США признали крах платежной системы «Мир»
США разрешили поставлять нефть из России в некоторые страны Евросоюза
США разрешили поставлять нефть из России в некоторые страны Евросоюза
SpaceX подала в суд на украинскую компанию «Старлинк»
SpaceX подала в суд на украинскую компанию «Старлинк»
Трамп призвал к перевыборам из-за «бесчестного» голосования в США
Трамп призвал к перевыборам из-за «бесчестного» голосования в США
Джонсон заявил о предлагавшей Украине сдаться Германии
Джонсон заявил о предлагавшей Украине сдаться Германии

Еще по теме

Официально: завтра CD Projekt RED покажет геймплей The Witcher 3 для Xbox Series X | S
The Witcher 3: Wild Hunt получит 14 декабря обновление до Xbox Series X | S
Soul Hackers 2 получит два графических режима на Xbox Series X
The Witcher 3 уже отлично работает на Xbox Series X, без патча под новое поколение