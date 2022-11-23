CD Projekt RED рассказали об улучшенной версии The Witcher 3 для Xbox Series X | S и показали геймплей
Сегодня, 21:25 Вадим Карасев
Студия CD Projekt RED провела трансляцию, в ходе которой рассказала об улучшенной версии The Witcher 3 до нового поколения приставок. Некоторые детали из трансляции, которые касаются версии игры на Xbox Series X | S:
Заявлено, что в игре будет два графических режима: качество и производительность, в том числе на Xbox Series S.
На Xbox Series X и Playstation 5 игроки получат трассировку лучей в режиме качества, но в нем игра будет работать в 30 FPS.
На Xbox Series S трассировки лучей не будет, в режима качества игра будет выглядеть лучше: повышенная детализация мира, объектов и текстур. В режиме производительности будет 60 FPS.
Игра получит не только графические, но и геймплейные улучшения. В частности, заявлено, что между знаками будет переключаться удобнее (хотя останется и радиальное меню для игроков, которые привыкли к такому способу). Кроме того, переработают карту, позволят увеличивать размер субтитров, игру можно будет поставить на паузу в кат-сценах.
В игре появится полноценный фоторежим.
Игроков ждут ускоренные загрузки на новых консолях.
Играя на геймпаде, можно будет регулировать скорость ходьбы Геральта — в зависимости от того, насколько сильно сдвинут стик.
В игре появятся новые костюмы и новый квест, вдохновленный сериалом от Netflix.
Помимо перечисленного выше, разработчики в next-gen версии The Witcher 3 обещают «немало сюрпризов», которые игроки смогут найти сами.
Напомним, апдейт выйдет 14 декабря, и он будет бесплатным для всех обладателей копии игры для консолей прошлого поколения.
Watch this video on YouTube
По материалам: newxboxone