. Центробанк подключил международные переводы по СБП

Вадим Карасев

Банк России реализовал возможность международных переводов в Системе быстрых платежей. В настоящее время подключены 12 иностранных банков, заявил замдиректора департамента национальной платежной системы Банка России Олег Перестенко.

Речь идет о банках из Киргизии, Таджикистана, Узбекистана. Трансграничные переводы осуществляются через иностранные банки-посредники. Представитель ЦБ уточнил, что опция реализована с июля этого года.

В октябре регулятор обязал ключевые банки подключиться к СБП. Это позволит россиянам совершать переводы как с помощью смартфонов, так и со стационарных компьютеров.

В мае ЦБ РФ увеличил лимит одной операции в СБП с 600 тысяч рублей до 1 млн рублей. Лимит бесплатных переводов в месяц составляет 100 тысяч рублей.

Система быстрых платежей — сервис, с помощью которого возможно круглосуточно совершать межбанковские переводы по номеру мобильного телефона. К системе уже подключены более 200 банков, включая крупнейшие. СБП также позволяет оплачивать покупки в том числе по QR-коду и получать выплаты от организаций.