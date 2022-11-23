. ЦРУ объявило о вербовке россиян, недовольных спецоперацией

Вадим Карасев

Россиян, которые недовольны российской спецоперацией на Украине, будет вербовать ЦРУ, сообщает Wall Street Journal, ссылаясь на заместителя главы управления Дэвида Марлоу.

По информации издания, Марлоу объявил масштабный набор "русских агентов" и осведомителей, основной упор делается на тех, кто не поддерживает СВО на Украине, российских военных, а также бизнесменов, потерявших свои доходы из-за санкций.

"Мы ищем по всему миру россиян, которые испытывают от этого (спецоперации) отвращение, как и мы. Мы открыты к сотрудничеству".

Недавно ставший заместителем главы ЦРУ Марлоу — опытный разведчик, который служил за границей в качестве старшего офицера ЦРУ, руководил резидентурами "в нескольких самых крупных странах и сложных условиях работы".



В середине месяца глава ЦРУ Уильям Бернс встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве после того, как в Турции провел переговоры с главой российской разведки Сергеем Нарышкиным. Бернс заверил Киев, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину в борьбе против России.

В октябре МИД РФ выразил протест послу Нидерландов Хиллесу Бесхоору Плуху в связи с действиями зарубежных спецслужб в отношении российских дипломатов. Британская разведка пыталась завербовать российского атташе, а ЦРУ — работника постпредства России при ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия). В декабре 2019-го они же пытались склонить к сотрудничеству атташе российского посольства.