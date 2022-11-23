. ЦРУ рассказало о потенциальных категориях российских граждан для вербовки

Вадим Карасев

Замглавы ЦРУ США Дэвид Марлоу заявил о планах вербовать недовольных спецоперацией россиян

У руководства ЦРУ есть планы вербовать на службу граждан России, недовольных проведением специальной военной операции (СВО) на Украине. О потенциальных категориях россиян для вербовки в интересах разведки США рассказал замглавы ЦРУ Дэвид Марлоу, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

«Мы ищем по всему миру российских граждан, которые испытывают от [СВО] отвращение, как и мы. Мы открыты к сотрудничеству», — заявил замглавы американской разведслужбы.

Ранее глава ЦРУ Уильям Бернс встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. В ходе визита Бернс подтвердил приверженность США оказывать поддержку Киеву. Кроме того, он встретился с сотрудниками украинского разведсообщества и обсудил недавнюю встречу с директором Службы внешней разведки (СВР) России Сергеем Нарышкиным.