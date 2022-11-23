. Даня Милохин может попасть в список неугодных
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Даня Милохин может попасть в список неугодных

Даня Милохин может попасть в список неугодных
Певец и тиктокер Даня Милохин может стать иноагентом. Тиктокер спровоцировал поклонников гимном Украины. Похоже, у Дани Милохина не получится больше строить успешную карьеру в России. На минувших выходных тиктокер исполнил в прямом эфире гимн Украины. Теперь поклонники требуют признать его иноагентом.
Даня живет сейчас в США. Туда он перебрался после того, как сбежал со съемок «Ледникового периода». Причем сделал это Милохин крайне некрасиво — он не предупредил продюсеров шоу о своем уходе. А записал видео, поставив всех перед фактом. «Я устал, я ухожу», — вот так Милохин объяснил свой побег из проекта. Впрочем, Милохину всего 20 лет. В силу своего возраста он до конца не осознает масштаб ошибки.
# Шоу-бизнес Милохин Даня
По материалам: z-aya

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