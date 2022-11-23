. Даня Милохин заломил ценник на свои выступления

Стал известен райдер певца и тиктокера Дани Милохина. Несмотря на то, что Даня Милохин сейчас находится за границей, блогер не прочь заработать. Журналисты изучили его райдер и нашли в нем немало интересного. Так, пока идут разговоры о том, чтобы лишить Даню Милохина гражданства или же признать иностранным агентом, он добавляет новые требования к своему райдеру. Для того, чтобы пригласить к себе звезду тиктока и услышать про «золотую чашу и золотые цепи» теперь нужно не два, а целый три миллиона рублей. Правда, в отличие от других сбежавших, он готов исполнить хит, где угодно — в том числе и в России.Несмотря на свой звездный статус и популярность, парень совершенно спокойно полетит эконом-классом за счет принимающей стороны, а вот жить будет уже в 5 или 4 звездочной гостинице. На площадке ему необходимы будут фрукты, чипсы, детское пюре, газировка, чай, кофе и доширак. В разделе «другое» особое внимание уделено не только зеркалу в полный рост, утюгу и гладильной доске, но и игрушке в виде единорога. Без нее концерт не состоится. После мероприятия Даня приедет в свой отель, где будет жить в отдельном номере и там необходим туалет… с туалетной бумагой. Если вы хотите видеть на своем мероприятии еще и Артура Бабича, который недавно спел гимн Украины вместе с Милохиным, то в России этого точно не случится. Блогер готов приехать в Дубай, Стамбул и Ереван — цена вопроса примерно 2,5 миллиона рублей, сообщает Telegram-канала Mash.