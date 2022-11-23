. День 23 ноября в истории

Международный день акварели.

Инициатором учреждения праздника стал в 1991 году мексиканский художник Альфредо Гуати Рохо. Он был убеждён, что акварель не хуже живописи маслом может передавать красоту мира.

Считается, что акварель была изобретена в Китае во II веке после бумаги. В Европе эта техника живописи появилась значительно позднее — в XVII веке. Её название происходит от схожих французского и итальянского слов, означающих в буквальном переводе «водянистая», а корень слова — «aqua» с латинского означает «вода».

Что интересно, прошло уже 19 веков, а химический состав краски практически не изменился. До сих пор ее компонентами являются глицерин, бычья желчь, охра и фенол.

15 лет назад (2007) был подписан федеральный закон РФ об учреждении Госу­дарственной корпорации «Ростехнологии» (ныне Ростех).

Она была создана для содействия разработке, производству и экспорту российской высоко­технологичной промышленной продукции. В 2012 году госкорпорация провела ребрендинг: были изменены название, логотип и слоган.

В настоящее время в состав Ростеха входят свыше 800 организаций, из которых сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 6 — в гражданских отраслях промышленности, а также 70 организации прямого управления. В госкорпорацию входят такие крупные компании, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн «Калашников», «Вертолёты России», ВСМПО-АВИСМА и т. д.

Организации Ростеха расположены на территории 60 регионов России. Они поставляют продукцию на рынки более 70 стран мира.

29 лет назад (1993) было подписано распоряжение мэра Москвы «О восстановлении исторического герба Москвы».

Всадник-змееборец, как символ Московского княжества, впервые появился ещё в XV веке, когда над воротами Фроловской (ныне Спасской) башни Кремля было установлено изображение Георгия Победоносца, поражающего дракона. Его изготовил мастер Василий Ермолин. Позднее скульптуру поместили в специально построенном в Кремле храме Святого Георгия в качестве иконы.

Окончательно изображение всадника, побеждающего змею, как официального герба Москвы, было утверждено Екатериной II 20 декабря 1781 года. «Святой Георгий на коне против того же как в середине Государственного герба, в красном поле, поражающий копьем черного змия», — говорилось в указе.

В таком виде, хотя и с некоторыми изменениями, герб Москвы просуществовал почти полтора столетия. В 1924 году был утвержден новый, составленный уже в соответствии с пролетарской символикой архитектором Дмитрием Осиповым, герб.

Святой Георгий вернулся на герб Москвы 23 ноября 1993 года. Его рисунок разработал художник Константин Иванов. Окончательно герб был утвержден в феврале 1995 года.

55 лет назад (1967) с космодрома Плесецк (Архангельская обл.) ракетой-носителем «Космос-3М 11К65М» был запущен первый советский навигационный спутник — «Космос‑192».

Спутник стал первым советским космическим аппаратом, который предназначался для решения исключительно навигационных задач. С выводом его на орбиту началось формирование первой отечественной спутниковой систе­мы навигации «Циклон».

80 лет назад (1942) был основан Московский инже­нерно-физический институт (ныне Национальный исследо­вательский ядерный университет МИФИ).

В этот день было подписано Постановление Совнаркома СССР об образовании Московского механического института боеприпасов. 1 января 1943 года в институте начались занятия. В 1945 году ВУЗ получил название Московский механический институт, а в 1953 году — Московский инженерно-физический институт (МИФИ).

В 2008 году МИФИ стал одним из первых национальных исследовательских университетов и был переименован в Национальный исследо­вательский ядерный университет МИФИ (НИЯУ МИФИ).

Сегодня в университете получают образование более 7 тысяч студентов, из них свыше тысячи — иностранцы.

105 лет назад (1917) Центральный Исполнительный Комитет Советов рабочих и солдатских депутатов утвердил декрет «Об уничтожении сословий и гражданских чинов».

Упразднялись все существовавшие в Российской империи сословия, а также звания, титулы и гражданские чины. Вводилось общее для всего народа страны наименование - гражданин Российской республики.

Согласно декрету, всё имущество дворянских обществ передавалось земским самоуправлениям, а купеческих и мещанских — городским самоуправлениям.

105 лет назад (1917) был заложен некрополь у Кремлевской стены.

По распоряжению Московского военно-революционного комитета в братских могилах под стенами Кремля были похоронены 238 красногвардейцев и солдат, погибших в боях за установление советской власти в Москве.

Всего в некрополе у Кремлевской стены покоятся более 400 человек. Здесь похоронены все советские генеральные секретари (кроме Никиты Хрущева), ряд членов Политбюро КПСС, а также космонавт Юрий Гагарин, писатель Джон Рид, революционерка Клара Цеткин и др.

191 год назад (1831) в Санкт-Петербурге открылся Румянцевский музей.

Он стал первым в России частным публичным музеем. В его основу легли богатейшие коллекции исторических и художественных ценностей графа Николая Румянцева. После его смерти собрание было передано Министерству народного просвещения. В 1828 году император Николай I подписал указ об учреждении «Румянцевского музеума» в доме графа на Английской набережной.

23 ноября 1831 года музей принял первых посетителей. В 1861 году он переехал в Дом Пашкова в Москву.

После Октябрьской революции коллекция Румянцевского музея была разделена: собрание книг стало основой Библиотеки им. Ленина (ныне Российской государственной библиотеки), а картины и скульптуры были распределены по музеям. Так, в Исторический музей были переданы экспонаты отдела древностей, а картины Карла Брюллова «Вирсавия» и «Нашествие Гензериха на Рим», Александра Иванова «Явление Христа народу» — в Третьяковскую галерею.

204 года назад (1818) был основан Институт востоковедения РАН.

В этот день в Санкт-Петербурге в помещении Кунсткамеры Императорской академии наук был открыт Азиатский музей. Инициатором его создания был директор академии граф Сергей Уваров.

В музее хранились большие собрания манускриптов на различных восточных языках, книг по истории и культуре Востока, а также редкостей, относящихся к различным эпохам и регионам Востока. Он представлял собой не только музей, но и научный центр по изучению восточных культур и истории, а также научную библиотеку.

В мае 1930 года по решению ВЦИК Азиатский музей был объединен с Коллегией востоковедов, Институтом буддийской культуры и Тюркологическим кабинетом в Институт востоковедения Академии наук СССР. В 1950 году он был переведен в Москву.

Сегодня Институт востоковедения РАН — один из ведущих научно-исследовательских центров в мире.

21 год назад (2001) в Будапеште была принята Конвен­ция о киберпреступности.

Это первый международный договор о преступлениях, которые совершены через Интернет и другие компьютерные сети. Он касается, в частности, нарушений авторских прав, компьютерных мошенничеств, детской порнографии и нарушений безопасности сети. Конвенция вступила в силу 1 июля 2004 года.

99 лет назад (1923) была запатентована первая электробритва.

Её изобрёл отставной подполковник армии США Джейкоб Шик. Не смотря на достаточно неудобный механизм — в одной руке надо было держать мотор, а приводимый им в движение ротор с ножами в другой — бритва, которая поступила в продажу в 1931 году, была чрезвычайно популярна. Хотя она была и недешева (25 долларов), за два года было продано свыше миллиона штук.

153 года назад (1869) в шотландском городе Дамбартон был спущен на воду легендарный клипер «Катти Сарк»

Корабль был построен по заказу одного из крупнейших лондонских торговцев чаем XIX века Джона Уиллиса. Ему требовалось самое быстрое судно в мире для перевозки товара из Китая, поскольку чай, впитывал в себя посторонние запахи, что снижало его стоимость.

Клиперы участвовали в особых Чайных гонках, а желающие делали ставки на тот или иной парусник. «Катти Сарк» нередко оказывался в тройке лидеров.

Известность клиперу пришла в 1872 году. Во время гонки парусник попал в шторм и потерял руль. Однако капитан принял решение не сходить с дистанции. Ему удалось удержать корабль на нужном курсе, пока судовой плотник мастерил новый руль. «Катти Сарк» прибыл в Лондон, лишь на неделю отстав от лидера гонки.

Спустя годы, когда клиперы были вытеснены с китайских и индийских линий пароходами, парусник стал возить шерсть из Австралии. В годы Первой мировой войны на корабле перевозили уголь. В 1938 году клипер стал учебным судном. Спустя почти 20 лет «Катти Сарк» была установлена в сухом доке в Гринвиче недалеко от Лондона и стала музеем.

В мае 2007 года на судне случился пожар, уничтоживший 75% деревянной обшивки судна. Восстановление парусника длилось 5 лет. В 2012 году королева Елизавета II вновь снова открыла «Катти Сарк» для посещений.