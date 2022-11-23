. День памяти святого Георгия Победоносца 23 ноября 2022 года: традиции и приметы

Вадим Карасев

Память святого Георгия Победоносца отмечают ежегодно, и в конце ноября 2022 года верующие смогу помолиться перед иконой, чтобы заручиться поддержкой свыше и оградить свои семьи от любых бед.

Церковь знает множество святых, и в их честь устраиваются особые богослужения. 23 ноября священнослужители приглашают православных христиан посетить храмы и церкви, чтобы помолиться святому Георгию. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют еще раз познакомиться с основными традициями и приметами этого дня.

Традиции праздничного дня

По обычаю в день праздника не работают и посвящают время молитвам. С утра верующие посещают торжественное богослужение, возносят молитвы святому Георгию Победоносцу, прося его о милостивой защите для всех живущих на земле.

Традиционно 23 ноября помогают тем, кто нуждается в поддержке. Посильную помощь оказывают всем, не требуя ничего взамен.

В день праздника помнят о церковных правилах: не сквернословят, не распространяют слухов и сплетен, чутко заботятся о близких и противостоят любым вредным привязанностям.

В день праздника принято устраивать скромные обеды. На стол не подают спиртного и продуктов животного происхождения, а перед вкушением пищи благодарят Высшие Силы за хлеб насущный и радость бытия.

Еще одна традиция — освящение хлеба. Испеченную сдобу несут домой, посыпают солью и скармливают скотине, чтобы избежать падежа и иных проблем.

Приметы на 23 ноября

По примете в дом счастье придет, если с утра хлеба напечь и без остатка его съесть.По поверьям сегодня нельзя черное надевать и в долг давать, чтобы неудачи и беды на себя не навлечь.В дальнюю дорогу не отправляются, чтобы препятствий не встретить и не заплутать.Новые дела начинать — неудачи к себе привлекать.По примете после заката из дома не выходят, чтобы лиха не накликать.Ссоры в этот день — к затяжным конфликтам.Семейный ужин собрать и всю родню позвать — к процветанию.Кто на Григория помогает, тот нужды не знает.День слякотный — ненастье надолго придет.Заря ясная — морозы крепкие.Ветра сильные — метели обильные.Зима морозная придет, если в день праздника солнце ясное встает.