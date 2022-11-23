День преподобного Феодора Студита верующие отметят 24 ноября 2022 года
Церковно-народный праздник Фёдор Студит отмечается 24 ноября (согласно старому стилю – 11 ноября). Православная церковь в этот день чтит память святого великомученика Феодора Студита. На Руси название Студит связывали с приходом холодов, которые наступали в этот период.
История жизни игумена Феодора Студита
Святой настоятель Феодор Студит, великий духовник Христов, проживал и трудился во славу Божию больше 1000 лет тому назад (759-826) при владычестве и гонениях 2 ересей, одна из которых — иконоборческая, приговоренная VII Вселенским Собором (787 г.), выделялась необыкновенной нещадностью и травлей на христианство.
Святой Феодор был одним с наиболее заметных и неразрушимых бойцов против данной ереси, вследствие этого и подвергся непрерывной травле, тюрьмам и ссылкам, с многократными жестокими инквизициями.
Оставаясь непреклонным заступником подлинной религии православной и Церкви, он распространял собственные прославленные послания (и другие произведения) везде. В них, он не только лишь отрицал свирепое еретичество и утверждал христианство, однако и неизменно излагал и насаждал принципы действия, в целях защиты настоящей Церкви Христовой, установленных на тайных Соборах духовников и страдальцев того периода.
Данные принципы и инструкции, имеют чрезвычайно важную значимость для нелегкого положения в ситуациях последнего периода, при первенстве современной антихристовой лжи, наиболее беспощадной и лукавой. Лишь при согласии самого скрупулезного следования данных жестких свято-исповеднических законов возможна защита и поддержка настоящей Церкви Христовой во времена минувшие, период лжи “человека греха, сына погибели”.
Литературное наследие Феодора Студита
Преподобный Феодор Студит, сохранившийся в памяти Церкви не только лишь, как известный затворник, рьяный защитник, но и, как один из особенно важных христианских писателей. Он оставил в наследство большое количество своих творений. Из числа их выделяют нравственно-суровые, догматико-еристические, слова, другие.
- К 1 группе относятся: Огласительные наставления и последняя воля, Великое объявление, О Пасхе, Послание Платону, его (духовному) родителю, о почитании икон, Четыре главы о самоотверженной жизни и др.
- Вторую категорию творений составляют: 1 противоречие иконоборцев, 2 противоречие иконоборцев, Против иконоборцев 7 глав, Определенные вопросы иконоборцам, утверждающим, что Господь наш Спаситель Иисус неизреченный по физическому образу и пр.
- Третья группа: Разъяснение Священной Литургии Преждеосвященных Дарований, Устав с Богом духовного строения Студийского монастыря и др.
- К четвёртой группе принадлежат: Слово в почитание честного и живительного Креста из числа четыредесятницы, Похвальное слово на Успение пресвятой Владычицы Богоматери, Похвальное слово в почтение преподобного апостола Иоанна, а также на усечение благородной главы преподобного Крестителя Христова и Предтечи, Огласительное слово во священную и великую недельку Пасхи, Слово на рождение блаженного провидца Предтечи Крестителя, Огласительное надгробное слово в почтение собственной матери и пр.
- Пятая группа: эпиграммы, письма, гимны и др.