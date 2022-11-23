. День преподобного Феодора Студита верующие отметят 24 ноября 2022 года

Церковно-народный праздник Фёдор Студит отмечается 24 ноября (согласно старому стилю – 11 ноября). Православная церковь в этот день чтит память святого великомученика Феодора Студита. На Руси название Студит связывали с приходом холодов, которые наступали в этот период.

История жизни игумена Феодора Студита

Святой настоятель Феодор Студит, великий духовник Христов, проживал и трудился во славу Божию больше 1000 лет тому назад (759-826) при владычестве и гонениях 2 ересей, одна из которых — иконоборческая, приговоренная VII Вселенским Собором (787 г.), выделялась необыкновенной нещадностью и травлей на христианство.

Святой Феодор был одним с наиболее заметных и неразрушимых бойцов против данной ереси, вследствие этого и подвергся непрерывной травле, тюрьмам и ссылкам, с многократными жестокими инквизициями.





Оставаясь непреклонным заступником подлинной религии православной и Церкви, он распространял собственные прославленные послания (и другие произведения) везде. В них, он не только лишь отрицал свирепое еретичество и утверждал христианство, однако и неизменно излагал и насаждал принципы действия, в целях защиты настоящей Церкви Христовой, установленных на тайных Соборах духовников и страдальцев того периода.

Данные принципы и инструкции, имеют чрезвычайно важную значимость для нелегкого положения в ситуациях последнего периода, при первенстве современной антихристовой лжи, наиболее беспощадной и лукавой. Лишь при согласии самого скрупулезного следования данных жестких свято-исповеднических законов возможна защита и поддержка настоящей Церкви Христовой во времена минувшие, период лжи “человека греха, сына погибели”.

Литературное наследие Феодора Студита





Преподобный Феодор Студит, сохранившийся в памяти Церкви не только лишь, как известный затворник, рьяный защитник, но и, как один из особенно важных христианских писателей. Он оставил в наследство большое количество своих творений. Из числа их выделяют нравственно-суровые, догматико-еристические, слова, другие.