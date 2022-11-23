. Disney Dreamlight Valley из Game Pass получит крупное бесплатное обновление по «Истории игрушек» в декабре
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Технологии » Disney Dreamlight Valley из Game Pass получит крупное бесплатное обновление по «Истории игрушек» в декабре

Disney Dreamlight Valley из Game Pass получит крупное бесплатное обновление по «Истории игрушек» в декабре

Disney Dreamlight Valley из Game Pass получит крупное бесплатное обновление по «Истории игрушек» в декабре


Авторы Disney Dreamlight Valley в октябре выпустили первый крупный контентный апдейт для игры, связанный с мультфильмом «Король лев». На очереди новое обновление, которое выйдет уже скоро.

Disney Dreamlight Valley получит 6 декабря на всех платформах обновление с новым контентом из «Истории игрушек». На данный момент подробностей об обновлении мало, еще в сентябре разработчики показали трейлер, который можно видеть ниже. Из него становится понятно, что игроков в Disney Dreamlight Valley с апдейтом по «Истории игрушек» ждут новые приключения с Вуди и Баззом.


Watch this video on YouTube

Напомним, Disney Dreamlight Valley все еще в раннем доступе. В 2023 году игра должна стать условно-бесплатной, а сейчас она доступна только тем игрокам, которые приобрели ее премиальную версию и подписчикам Game Pass.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

Последние новости

Выдуманный фильм о русском мафиози «Гончаров» стал мемом в сети
Выдуманный фильм о русском мафиози «Гончаров» стал мемом в сети
Ушел от столкновения
Ушел от столкновения
Disney Dreamlight Valley из Game Pass получит крупное бесплатное обновление по «Истории игрушек» в декабре
Disney Dreamlight Valley из Game Pass получит крупное бесплатное
Джеймс Кэмерон рассказал о нежелании Ди Каприо участвовать в кастинге «Титаника»
Джеймс Кэмерон рассказал о нежелании Ди Каприо участвовать в кастинге
Беспилотник НАТО кружил над Черным морем перед атакой дронов ВСУ на Севастополь
Беспилотник НАТО кружил над Черным морем перед атакой дронов ВСУ на
Госдума приняла закон о приостановке госслужбы в связи с призывом по мобилизации
Госдума приняла закон о приостановке госслужбы в связи с призывом по
Новый трейлер научно-фантастического триллера The Invincible от ветеранов CD Projekt RED и Techland
Новый трейлер научно-фантастического триллера The Invincible от
Минфин разрешит наличные расчеты за импорт и экспорт
Минфин разрешит наличные расчеты за импорт и экспорт
ЦБ усомнился в способности российских банков получить прибыль по итогам года
ЦБ усомнился в способности российских банков получить прибыль по
В Новосибирске окончательно сняли с показа спектакль с «принцессой с усами»
В Новосибирске окончательно сняли с показа спектакль с «принцессой с
Центробанк подключил международные переводы по СБП
Центробанк подключил международные переводы по СБП
Рост цен почти в 70 странах обновил многолетние максимумы
Рост цен почти в 70 странах обновил многолетние максимумы

Топ на сегодня

Иран снова нанес удар по курдам в Ираке
Иран снова нанес удар по курдам в Ираке
В Армении открылся форум "Память победителей" для организаторов шествия "Бессмертный полк"
В Армении открылся форум "Память победителей" для
В каких случаях необходимо записаться к ортопеду
В каких случаях необходимо записаться к ортопеду
Депутат Метелев добился круглосуточного снабжения студенческого общежития горячей водой
Депутат Метелев добился круглосуточного снабжения студенческого
В США признали крах платежной системы «Мир»
В США признали крах платежной системы «Мир»

Еще по теме

Disney Dreamlight Valley из Game Pass скоро получит контент по «Истории игрушек»
В Disney Dreamlight Valley из Game Pass на Xbox заметно улучшили производительность
Показали геймплей Disney Dreamlight Valley — в Game Pass игра будет в сентябре
В Disney Dreamlight Valley на Xbox улучшили производительность и стабильность