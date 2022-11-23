. Disney Dreamlight Valley из Game Pass получит крупное бесплатное обновление по «Истории игрушек» в декабре

Вадим Карасев





Авторы Disney Dreamlight Valley в октябре выпустили первый крупный контентный апдейт для игры, связанный с мультфильмом «Король лев». На очереди новое обновление, которое выйдет уже скоро.

Disney Dreamlight Valley получит 6 декабря на всех платформах обновление с новым контентом из «Истории игрушек». На данный момент подробностей об обновлении мало, еще в сентябре разработчики показали трейлер, который можно видеть ниже. Из него становится понятно, что игроков в Disney Dreamlight Valley с апдейтом по «Истории игрушек» ждут новые приключения с Вуди и Баззом.

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Напомним, Disney Dreamlight Valley все еще в раннем доступе. В 2023 году игра должна стать условно-бесплатной, а сейчас она доступна только тем игрокам, которые приобрели ее премиальную версию и подписчикам Game Pass.