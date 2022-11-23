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Джеймс Кэмерон рассказал о нежелании Ди Каприо участвовать в кастинге «Титаника»

Джеймс Кэмерон рассказал о нежелании Ди Каприо участвовать в кастинге «Титаника»Джеймс Кэмерон рассказал, что Ди Каприо не хотел участвовать в кастинге «Титаника»

Режиссер Джеймс Кэмерон рассказал, что актер Леонардо Ди Каприо мог лишиться роли Джека Доусона в «Титанике». Об этом он сообщил в интервью изданию GQ.

Кинематографист уточнил, что Ди Каприо мог не получить роль, потому что не желал участвовать в кастинге. «Помню, у меня была встреча с Лео. А потом должна была состояться кинопроба для Лео», — вспомнил он. Кэмерон пояснил, что Ди Каприо не знал, что он должен пройти кастинг.

Режиссер «Титаника» вспомнил, как актер сказал ему: «О, я не буду читать [текст сценария]». После этого Кэмерон пожал руку артисту и поблагодарил его за то, что он пришел. Когда Ди Каприо понял, что может потерять роль, он воскликнул: «Подожди, подожди, подожди. Ты хочешь сказать, что, если я не зачитаю текст, я не получу роль?»

На это режиссер заявил Ди Каприо, что предстоящий фильм «будет представлять собой колоссальную работу», которая займет два года его жизни. «И пока я буду заниматься постпродакшном и всем остальным, ты будешь свободен делать другие вещи. Так что я не могу здесь облажаться. От меня зависит, приму я правильное или неправильное решение на кастинге, так что либо ты читаешь текст, либо ты теряешь роль», — высказался кинематографист.

Тогда артист согласился участвовать в кастинге. Кэмерон отметил, что, когда он наблюдал за Ди Каприо, «каждая молекула» актера излучала негатив. Однако когда на площадке начались съемки, Леонардо «превратился в Джека». Кэмерон отметил, что Ди Каприо отлично отыграл сцену со своей коллегой по фильму Кейт Уинслет. «Темные тучи рассеялись, вышел луч солнца и осветил Джека. И я такой: "Хорошо, это тот самый парень"», — сказал режиссер.

Ранее Кэмерон рассказал о возможном завершении франшизы «Аватар».

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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