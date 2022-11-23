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Джонсон заявил о предлагавшей Украине сдаться Германии

Джонсон заявил о предлагавшей Украине сдаться ГерманииCNN: Джонсон заявил, что в феврале Германия предлагала Украине сдаться

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал в интервью телеканалу CNN Portugal, как союзники оценивали перспективы разрешения конфликта на Украине после начала российской спецоперации в феврале.

По его словам, государства реагировали по-разному, например, Германия предлагала Украине сдаться.

«Германия в какой-то момент считала, что если это произойдет, что будет катастрофой, то лучше побыстрее со всем закончить, а Украине — сдаться», — заявил экс-премьер.

Он добавил, что Франция до последнего момента не верила в вероятность открытого противостояния. Джонсон также раскритиковал правительство Италии, которое на тот момент возглавлял Марио Драги, за то, что оно отказалось поддержать позицию других стран в силу зависимости от российских углеводородов.

Ранее министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт высказалась о том, сколько времени продлятся боевые действия на Украине. Политик допустила, что они будут происходить еще долгое время.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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