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Европейские страны снизили потребление российского газа

Европейские страны снизили потребление российского газаЭкономисты: импорт СПГ из США позволил странам ЕС снизить потребление российского газа

Экономисты рассказали РИА Новости о том, что импорт сжиженного природного газа (СПГ) из США позволил европейским странам снизить потребление российского трубопроводного газа.

Старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Рональд Смит пояснил, что США являются самым крупным поставщиком газа для европейских партнеров после России. По его словам, страны ЕС в январе-августе текущего года снизили объем импортируемого российского газа на 39 миллиардов кубометров. На фоне этого поставки американского СПГ на 80 процентов превысили показатель за весь 2021 год.

Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин, в свою очередь, считает, что помимо США наибольший прирост поставок газа в Европу в следующем году обеспечат Катар, а также Норвегия.

Ранее Минфин США разрешил операции, связанные с поставками российской нефти в Болгарию, Хорватию и несколько не имеющих выхода к морю стран Евросоюза. Ведомство вывело соответствующие транзакции из-под действия ограничительных мер.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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