. Госдума приняла закон о приостановке госслужбы в связи с призывом по мобилизации

Вадим Карасев

Депутаты Госдумы приняли закон о приостановке госслужбы в связи с призывом по мобилизации

Депутаты Государственной Думы приняли закон о приостановке госслужбы в связи с призывом по частичной мобилизации. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно документу, в стране устанавливается новый порядок приостановки и возобновления госслужбы. Исключение будет касаться только россиян, призванных на военную службу.

Уточняется, что госслужба возобновляется в день выхода работника на государственную службу. Он обязан предупредить представителя нанимателя о своем выходе на государственную службу не позднее чем за три рабочих дня.

21 ноября президент России Владимир Путин подписал указ, наделяющий статусом ветерана участвующих в специальной военной операции (СВО) добровольцев. Помимо этого, документ наделяет статусом инвалида боевых действий добровольцев, получивших ранения во время службы в зоне спецоперации.