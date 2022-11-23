. Художница создала юмористический фэшын-гороскоп, и он точно задаст настроение на весь день

Да, на дворе 21 век, но так сложно удержаться от желания немного заглянуть в будущее и, так сказать, подстелить себе немного соломки. И нет лучшего средства для этого занятия, чем безобидные гороскопы. А если это юмористический гороскоп от художницы и комиксистки Светланы Дехтяр, то отличное настроение на весь день точно гарантировано! Девушка не только нарисовала иллюстрации, но и придумала оригинальное и очень смешное описание к каждому знаку зодиака. Так что ищите себя и читайте, что вам там Света нашептала 🙂

Водолей и Скорпион

dehtiart

Водолеи: В ближайшее время вам очень захочется быть в центре внимания. Для этого попробуйте носить шушун с вышитой грыжей и отварным воротником. Шаровары обязательно должны быть с ластовицей на низком ходу. И не забудьте летний шарф для пупка и подтяжки для ресниц.

Скорпионы: Уикенд наполненный романтикой ждёт вас. Поэтому выбирайте чувственный наряд. Например, платье с кипящим топом продемонстрирует переполняющие вас эмоции. А что будет потом… знает только сумка с шестилапым плюшевым котом…

Телец и Близнецы

dehtiart

Тельцы: На выходных, для обретения безмятежности тельцам рекомендуется облачать свои тельца в зипуны цвета сочной травы и обязательно выбирать чулки с карамельными вставками. По возможности старайтесь не заниматься самоедством.

Близнецы: Если вы решительно настроены получить желаемое, звёзды рекомендуют вам носить боа из пера биполярной совы. Если желаемого слишком много, наденьте также трико из шести медведя. Естессно, биполярного. Боди из кожицы молодого корнишона придаст вашему образу свежести.

Весы и Стрелец

dehtiart

Весы: Ближайшие дни благоприятны для ношения жабо. На обеих ногах. Для равновесия. Ну, и вообще-то, это красиво. А брыжжы на шее и манжетах добавят образу гармонии, которую вы так цените.

Стрельцы: Хватит купорить огурцы! Лучше закупорьте себя по самые помидоры в элегантные штаны из разносолов. И идите уже гулять! Избегайте погребов и кладовок.

Лев и Рыбы

dehtiart

Львы: Вызвать восхищение и зависть окружающих вы сможете, если наденете…бушлат из фофудьи.

Шлейф с тканой выдрой добавит образу великолепия. Хотя куда уж больше…

Рыбы: Для выходных выбирайте мохеровое пончо с плюшевыми стразами. Это станет удачным решением для того, чтобы выглядеть роскошно, чувствуя при этом желанные комфорт и уют. Образ дополнят элегантные перчатки в пол.

Дева и Овен

dehtiart

Девы: Вы сможете совершить удачную покупку, если отправитесь на рынок в костюме корнеплода.

Вам гарантированы хорошие скидки, а то и вовсе, товар достанется бесплатно.

Овны: Вы вновь готовы спорить. Даже с собственным платьем. Выбирайте кричащие оттенки, чтобы обратить на себя внимание и втянуть в спор окружающих. Кто сказал, что платья так не носят?! Да, носят. Да, так удобно. Очень.

Козерог и Рак

dehtiart

Козероги: Звёзды предрекают вам занять выгодное положение в обществе, если перед этим в вашем гардеробе появится комбинезон из чесучи с турнюром из синтетического мха и надувными рукавами. Дерзости образу добавят ботфорты со шпротами.

Раки: Одежда с принтом зрачков летучих мышей поможет вам избавиться от мнительности. Для повышения защиты от недоброжелателей выбирайте аксессуары-обереги и удобную обувь, чтобы убежать от преследователей.

Вообще, Света давно уже ведёт страничку в Инстаграме*, где и выкладывает свои смешные комиксы, о которых мы рассказывали ранее. Но и модную тему художница стороной не обходит.

* деятельность организаций на территории РФ запрещена.