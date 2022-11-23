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Ида Галич рассказала о своем разводе

Ида Галич рассказала о своем разводе
Ведущая Ида Галич решила рассказать о своей жизни. Бывшая телеведущая шоу «Ревизорро» живет в статусе свободной женщины уже год. Ида развелась с фотографом Аланом Басиевым после трех лет совместной жизни. Артистка воспитывает сына Леона. По словам Иды, она пыталась спасти брак. Звезда заверила, что муж не изменял ей и никогда не поднимал на нее руку. В первые месяцы после развода Галич переживала сильный стресс. Молодая мать постаралась переключиться на карьеру и саморазвитие. Ида гордится тем, что смогла заметно похудеть.
Сейчас Галич отдыхает на курорте. Там телеведущая пришла к выводу, что еще не до конца оправилась от развода. По словам артистки, её смущают молодые пары с детьми. «Вот прошло с развода года два уже, наверное. Тема закрыта. Всё отболело. Как говорит молодежь, ситуация проработана.  Но вот, приезжая в семейный отель и видя, как красивые молодые папы резвятся с детишками, периодически тиская своих загорелых жен, я всегда ловлю легкую депрессию.  Какой-то ком ровно в середине горла. Я думаю, все прелести молодой разведенки, матери-одиночки меня еще ждут впереди», — разоткровенничалась Галич.
# Шоу-бизнес Галич Ида
По материалам: z-aya

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