. Ида Галич рассказала о своем разводе

Ведущая Ида Галич решила рассказать о своей жизни. Бывшая телеведущая шоу «Ревизорро» живет в статусе свободной женщины уже год. Ида развелась с фотографом Аланом Басиевым после трех лет совместной жизни. Артистка воспитывает сына Леона. По словам Иды, она пыталась спасти брак. Звезда заверила, что муж не изменял ей и никогда не поднимал на нее руку. В первые месяцы после развода Галич переживала сильный стресс. Молодая мать постаралась переключиться на карьеру и саморазвитие. Ида гордится тем, что смогла заметно похудеть.Сейчас Галич отдыхает на курорте. Там телеведущая пришла к выводу, что еще не до конца оправилась от развода. По словам артистки, её смущают молодые пары с детьми. «Вот прошло с развода года два уже, наверное. Тема закрыта. Всё отболело. Как говорит молодежь, ситуация проработана. Но вот, приезжая в семейный отель и видя, как красивые молодые папы резвятся с детишками, периодически тиская своих загорелых жен, я всегда ловлю легкую депрессию. Какой-то ком ровно в середине горла. Я думаю, все прелести молодой разведенки, матери-одиночки меня еще ждут впереди», — разоткровенничалась Галич.