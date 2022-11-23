. Инвазивного вредителя предлагают заманивать в вибрационные ловушки

Вадим Карасев

В новом лабораторном исследовании пятнистые фонарницы двигались к источнику вибрации с частотой 60 герц. Дальнейшие полевые эксперименты должны показать, может ли вибрационная ловушка стать новым инструментом борьбы с инвазивными вредителем.

Пятнистая фонарница (Lycorma delicatula) относится к отряду полужесткокрылых, или клопов. Изначально она обитала в Китае, Индии и Вьетнаме. Насекомое имеет чуть более двух сантиметров в длину и хорошо отличимо по окраске крыльев. Передняя пара крыльев у него белая с узором из черных пятен, а в полете становится видимой задняя пара, у которой черно-белая окраска соседствует с ярко-красной. Питается пятнистая фонарница соком растений, прокалывая кору своим хоботком. Когда из повреждений коры, оставленных фонарницей, вытекает сладкий сок, это часто ведет к образованию плесени и провоцирует заболевания растений. В результате они чахнут и иногда даже гибнут. Фонарница повреждает значительное число видов деревьев и травянистых растений, среди которых яблоня, слива, виноград, персик, дуб, сосна, орешник. В 2000-х годах пятнистые фонарницы проникли в Южную Корею и Японию, где нанесли значительный ущерб садоводам. В 2010-х годах они появились в США, где сейчас предпринимаются активные меры, чтобы сдержать их распространение.

Примерно 200 000 видов насекомых могут воспринимать вибрационные сигналы, распространяющиеся по земле, воде, растениям и другим субстратам. Вибрации определенной частоты могут запускать такие аспекты поведения насекомых, как спаривание, хищничество, избегание хищников или поиск пищи. Эксперименты, проведенные в одной из лабораторий Министерства сельского хозяйства США, показали, что пятнистая фонарница также реагирует на вибрации.

Эксперименты проводились на личинках последнего возраста и взрослых особях, у которых на теле есть рецепторы, воспринимающие вибрацию субстрата. Насекомых помещали в центр круга, с одной из сторон которого транслировался тон частотой 60 герц. И фонарницы уверенно ползли к источнику вибраций.

Основываясь на полученных результатах, ученые предлагают провести следующие полевые исследования для мониторинга вибраций на деревьях, где собираются и спариваются фонарницы. В конце концов, такие исследования, возможно, могут привести к разработке вибрационных ловушек для борьбы с вредителями.

Исследование опубликовал Journal of Economic Entomology.