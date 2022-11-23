. Ирина Пегова в кружевном наряде запечатлелась в провокационной позе
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Ирина Пегова в кружевном наряде запечатлелась в провокационной позе

Ирина Пегова в кружевном наряде запечатлелась в провокационной позе
44-летняя актриса Ирина Пегова снялась в необычной фотосессии, кадры которой и показала подписчикам. Ирина Пегова с удовольствием экспериментирует с образами в рамках различных фотосессий или съемок в кино. В этот раз также не обошлось без преображения. Звезда фильма «Родные» выбрала нежный образ с длинным кружевным платьем молочного оттенка. Полупрозрачная ткань добавила откровенности образу артистки: сквозь материал просвечивался бюстгальтер артистки. Звезда снялась среди картин и скульптур. Пегова позировала в кресле, рассматривая фигуры вокруг себя. Затем она села на пол, приподняв многослойный подол платья. Артистка обнажила перед камерой фотографа ноги и бедра, добавив снимку пикантности. Поклонники Пеговой оставили ей массу комплиментов, но некоторые высказали критику в адрес актрисы.
«Всегда удивительно красивы. И в каждом фильме талантливы», «Оригинально! Все соблюдено с изыском», «Дама устала», «Красивая фотосессия», « «Даже этот образ смогла оживить, ну волшебница», «Артистка очень нравится. Но эта фотосессия странная», — отметили фолловеры. Кстати, Ирину часто сравнивают с голливудскими звездами. Недавно Пегова надела платье-пиджак с глубоким декольте и дополнила наряд туфлями на невысоком каблуке. В этом образе она, по мнению фанатов, стала похожа на Анджелину Джоли. А именно во время одного из ее самых известных выходов на церемонии «Оскар» в 2012 году.
# Шоу-бизнес Пегова Ирина
По материалам: z-aya

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