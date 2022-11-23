. Испанский художник представил, как бы выглядели принцессы Диснея, стань они коварными злодейками

Не секрет, что диснеевские принцессы занимают отдельное место в сердце каждой маленькой девочки. Ведь они восхищают всех не только своей красотой, но и добрыми поступками. И, кажется, что не найдётся ни одного мультика, где бы принцесса Диснея оказалась коварной злодейкой. Поэтому на эту тему остаётся только фантазировать, что, впрочем, и сделал один испанский художник. Рокио Кончес представил прекрасных, а самое главное добродушных диснеевских героинь настоящими злюками. И с этими принцессками лучше дружить!

Принцесса Анна, «Холодное сердце»

Белоснежка, «Белоснежка и семь гномов»

Белль, «Красавица и Чудовище»

Эльза, «Холодное сердце»

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Какой бы образ художники ни подбирали для принцессы Эльзы, она остаётся всё так же прекрасной! И этот раз не оказался исключением, ведь маска злой снежной королевы придала Эльзе только больше красоты и изящества.

Моана

Тиана, «Принцесса и лягушка»

Мулан

Ариэль, «Русалочка»

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А здесь не только Ариэль примерила на себя прекрасный злодейский образ, но и её верный друг Флаундер. Теперь он — смертельно опасная пиранья.

Золушка

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От этой Золушки сёстрам Тремейн лучше держаться подальше, ведь лишь один её взгляд говорит нам о том, что вредности в ней хватит на всех!

Мерида, «Храбрая сердцем»

Аврора и три её маленькие злодейки, «Спящая красавица»

Покахонтас

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Художник Рокио Кончес делится своими рисунками не только у себя на страничке в Инстаграме*, но и в TikTok. Именно туда автор работ выставляет коротенькие видео, на которых показывает, как из принцессы-добрячки он делает коварную мадам, которая ни перед чем не остановится, если надо.

Жасмин, «Аладдин»

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А здесь вы можете взглянуть на работы другой художницы, которая решила показать, как бы выглядели диснеевские принцессы, стань они современными красотками.

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