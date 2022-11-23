. Испанский художник представил, как бы выглядели принцессы Диснея, стань они коварными злодейками
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Испанский художник представил, как бы выглядели принцессы Диснея, стань они коварными злодейками

Испанский художник представил, как бы выглядели принцессы Диснея, стань они коварными злодейками

Не секрет, что диснеевские принцессы занимают отдельное место в сердце каждой маленькой девочки. Ведь они восхищают всех не только своей красотой, но и добрыми поступками. И, кажется, что не найдётся ни одного мультика, где бы принцесса Диснея оказалась коварной злодейкой. Поэтому на эту тему остаётся только фантазировать, что, впрочем, и сделал один испанский художник. Рокио Кончес представил прекрасных, а самое главное добродушных диснеевских героинь настоящими злюками. И с этими принцессками лучше дружить!

Принцесса Анна, «Холодное сердце»

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Белоснежка, «Белоснежка и семь гномов»

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Белль, «Красавица и Чудовище»

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Эльза, «Холодное сердце»

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Какой бы образ художники ни подбирали для принцессы Эльзы, она остаётся всё так же прекрасной! И этот раз не оказался исключением, ведь маска злой снежной королевы придала Эльзе только больше красоты и изящества.

Моана

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Тиана, «Принцесса и лягушка»

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Мулан

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Ариэль, «Русалочка»

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А здесь не только Ариэль примерила на себя прекрасный злодейский образ, но и её верный друг Флаундер. Теперь он — смертельно опасная пиранья.

Золушка

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От этой Золушки сёстрам Тремейн лучше держаться подальше, ведь лишь один её взгляд говорит нам о том, что вредности в ней хватит на всех!

Мерида, «Храбрая сердцем»

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Аврора и три её маленькие злодейки, «Спящая красавица»

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Покахонтас

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Художник Рокио Кончес делится своими рисунками не только у себя на страничке в Инстаграме*, но и в TikTok. Именно туда автор работ выставляет коротенькие видео, на которых показывает, как из принцессы-добрячки он делает коварную мадам, которая ни перед чем не остановится, если надо.

Жасмин, «Аладдин»

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А здесь вы можете взглянуть на работы другой художницы, которая решила показать, как бы выглядели диснеевские принцессы, стань они современными красотками.

* деятельность организаций на территории РФ запрещена.

# Интересное
По материалам: twizz

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