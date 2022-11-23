. Итальянский театр "Ла Скала" объяснил открытие театрального сезона русской оперой

Вадим Карасев

Представители всемирно известного миланского театра "Ла Скала" объяснили решение открыть новый сезон оперой "Борис Годунов" русского композитора Модеста Мусоргского. Об этом пишет Reuters.

По словам управляющего директора "Ла Скала" Доминика Мейера, театр решил открыть сезон русской оперой еще несколько лет назад. Отмена постановки показалось руководству нецелесообразной.

"Это решение мы приняли три года назад, отменить его было невозможно, да и зачем нам его отменять?" — заявил он в интервью Reuters.

В начале лета стало известно, что театр "Ла Скала" начнет новый сезон оперой Модеста Мусоргского "Борис Годунов". Миланский театр не приветствует "отмену" русской культуры на фоне политической напряженности между РФ и Западом.

На официальной веб-странице театра указано, что постановки "Бориса Годунова" начнутся в декабре 2022 года: 4 числа пройдет превью, 7 декабря состоится премьера. Затем оперу сыграют с 10 по 29 декабря. Партии героев исполнят Ильдар Абдразаков, Лили Йорстад и Анна Денисова.

