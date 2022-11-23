. Экономия в удовольствие: как легко накопить крупную сумму денег

Финансовая грамотность позволяет эффективно управлять своими средствами, разумно экономить и быстро копить. Однако зачастую ограничения вызывают неудовлетворение жизнью. Именно поэтому многим так тяжело откладывать средства. Эксперты назвали интересные способы экономии денег и их накопления, которые стоит внедрить в свою жизнь уже сегодня.

Как копить деньги легко

Зачастую средства нельзя отложить по двум причинам: из-за отсутствия дисциплины или нежелания. И это совсем не связано с уровнем заработка. Даже с небольшой зарплаты можно отложить хоть какую-то сумму. Если тяжело ежемесячно «отрывать от сердца» некую сумму, то это вызывает стресс. А вот забывчивость, скорее всего, связана с недисциплинированностью. Однако этот навык может освоить каждый, было бы желание.





Многие эксперты в сфере личных финансов рекомендуют откладывать 10% от любого поступления. Если же даже эта сумма для вас значима, пересмотрите этот параметр. Лучше откладывать вдвое меньше, но регулярно и с удовольствием.

Традиционные в нашем обществе способы экономии денег подразумевают отказ от развлечений и новых вещей. Однако это существенно снижает комфорт жизни. Более того, такой подход и приводит к импульсивным покупкам, во время которых нередко тратится еще больше денег.

Чтобы копить легко, измените некоторые привычки:

гуляйте на свежем воздухе, а не по магазинам;

изучайте финансовую грамотность;

ведите дневник доходов и расходов.

Что касается последнего пункта, то сейчас есть много предложений, собирающих статистику трат. В них можно вводить разные данные: когда и сколько получили, где потратили, какие суммы. В конце месяца будет составлена статистика. С ее помощью можно оптимизировать свои траты.

Эффективные способы экономии во время покупок





Эксперты советуют реже пользоваться банковскими картами. При использовании «пластика» намного легче потерять счет деньгам и потратить больше, чем планировали.

Чтобы меньше тратить, пользуйтесь следующими советами:

пользуйтесь дисконтными картами магазинов;

оформите карту с кэшбэком, если предпочитаете расплачиваться «пластиком»;

сравнивайте цены в разных магазинах, пользуйтесь скидками и акциями;

не совершайте импульсивные покупки;

используйте промокоды и купоны.

Важно ежемесячно устанавливать лимит финансов, которые вы готовы потратить на продукты, средства личной гигиены, предметы домашнего обихода, одежду и развлечения. Не тратьте больше установленного показателя.

Способы экономии денег в быту





Не оставлять свет в комнате, где никого нет, отказаться от стирки при высокой температуре и брать с собой в магазин свой пакет ― эти методы экономии уже стали традиционными. Есть и менее очевидные способы потратить меньше денег на содержание дома:

не выбрасывать обмылки и остатки свечей, ведь из них можно сделать новые изделия;

покупайте шампуни, гели для душа, порошки и другие средства бытовой химии в больших упаковках — так получается выгоднее;

используйте дозатор для средства для мытья посуды;

покупайте энергосберегающие лампочки;

внимательнее следите за сроками годности продуктов, не выбрасывайте еду.

Начните сортировать отходы. Некоторые из них можно сдавать на вторичную переработку (стекло, пластик, картон, жестяные и алюминиевые банки). И немного заработаете, и поможете природе. По этой же причине не стоит выбрасывать старую технику. Возможно, ее можно продать на запчасти.