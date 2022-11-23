. Как бы выглядели герои «Игры престолов», если бы студия Disney сняла одноимённый анимационный сериал
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Как бы выглядели герои «Игры престолов», если бы студия Disney сняла одноимённый анимационный сериал

Как бы выглядели герои «Игры престолов», если бы студия Disney сняла одноимённый анимационный сериал

Ещё несколько лет назад поклонникам различных фильмов и сериалов приходилось прибегать к помощи художников, чтобы иметь возможность представить любимых героев в другом стиле. Некоторые особо упорные фанаты качали собственный художественный скилл, пытаясь создать что-то авторское. Однако сегодня в этом больше нет необходимости, так как технологии за этот период ощутимо шагнули вперёд. Теперь достаточно потратить совсем немного времени на обучение нейросети, чтобы получить желаемый результат.

Пользователь сайта Reddit 2peteshakur обучил нейросеть Stable Diffusion с помощью изображений, которые были позаимствованы из классических диснеевских мультиков. Готовые изображения получились крайне любопытными. Будет совсем неудивительно, если в скором будущем кто-то сможет создать настоящую анимационную вселенную не только по «Игре престолов», но и по другим культовым кинокартинам.

Кхал Дрого

2peteshakur

Король Ночи

2peteshakur

Многие персонажи получились довольно самобытными. Можно заметить, что для работы с изображениями нейросеть использует рисовки новых и старых проектов Disney.

Тирион Ланнистер

2peteshakur

Джон Сноу 

2peteshakur

Дейенерис Таргариен

2peteshakur

Серсея Ланнистер

2peteshakur

Оберин Мартелл

2peteshakur

Санса Старк 

2peteshakur

Брандон Старк

2peteshakur

Кейтилин Старк

2peteshakur

Эддард Старк

2peteshakur

Сэмвел Тарли

2peteshakur

Джорах Мормонт

2peteshakur

Ходор

2peteshakur

К счастью для художников, нейросети пока не в состоянии рисовать идеальные и точные изображения. Однако вполне реально, что через 5-10 лет их возможности шагнут далеко вперёд.

Петир Бейлиш

2peteshakur

Рамси Болтон

2peteshakur

Тайвин Ланнистер

2peteshakur

Варис, также известный как Паук

2peteshakur

Сандор Клиган

2peteshakur

Пользователи Reddit, успевшие оценить готовые изображения 2peteshakur, отметили, что стиль мультфильмов Disney идеально подходит персонажам. Также им было тяжело поверить, что это просто работа нейросети, а не экранизация детского телесериала.

Бриенна Тарт

2peteshakur

Здесь вы можете посмотреть, как нейросеть Stable Diffusion преобразила героев сериала «Властелин колец» и нарисовала их в стиле мультиков студии Pixar.

# Интересное
По материалам: twizz

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