. Как бы выглядели герои «Игры престолов», если бы студия Disney сняла одноимённый анимационный сериал

Ещё несколько лет назад поклонникам различных фильмов и сериалов приходилось прибегать к помощи художников, чтобы иметь возможность представить любимых героев в другом стиле. Некоторые особо упорные фанаты качали собственный художественный скилл, пытаясь создать что-то авторское. Однако сегодня в этом больше нет необходимости, так как технологии за этот период ощутимо шагнули вперёд. Теперь достаточно потратить совсем немного времени на обучение нейросети, чтобы получить желаемый результат.

Пользователь сайта Reddit 2peteshakur обучил нейросеть Stable Diffusion с помощью изображений, которые были позаимствованы из классических диснеевских мультиков. Готовые изображения получились крайне любопытными. Будет совсем неудивительно, если в скором будущем кто-то сможет создать настоящую анимационную вселенную не только по «Игре престолов», но и по другим культовым кинокартинам.

Кхал Дрого

Король Ночи

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Многие персонажи получились довольно самобытными. Можно заметить, что для работы с изображениями нейросеть использует рисовки новых и старых проектов Disney.

Тирион Ланнистер

Джон Сноу

Дейенерис Таргариен

Серсея Ланнистер

Оберин Мартелл

Санса Старк

Брандон Старк

Кейтилин Старк

Эддард Старк

Сэмвел Тарли

Джорах Мормонт

Ходор

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К счастью для художников, нейросети пока не в состоянии рисовать идеальные и точные изображения. Однако вполне реально, что через 5-10 лет их возможности шагнут далеко вперёд.

Петир Бейлиш

Рамси Болтон

Тайвин Ланнистер

Варис, также известный как Паук

Сандор Клиган

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Пользователи Reddit, успевшие оценить готовые изображения 2peteshakur, отметили, что стиль мультфильмов Disney идеально подходит персонажам. Также им было тяжело поверить, что это просто работа нейросети, а не экранизация детского телесериала.

Бриенна Тарт

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Здесь вы можете посмотреть, как нейросеть Stable Diffusion преобразила героев сериала «Властелин колец» и нарисовала их в стиле мультиков студии Pixar.