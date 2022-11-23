. Как понравиться Тельцам: 5 важных советов астрологов

Вадим Карасев

Понравиться Тельцу достаточно непросто, потому что у этих людей довольно высокие требования и порой неординарные вкусы. Тем не менее, советы астрологов помогут вам повысить свои шансы на успех в попытках произвести на них впечатление.

Если вам очень хочется влюбить в себя человека, крайне важно узнать, в год какого животного он родился, а также его Знак Зодиака. Если вы хотите понравиться Тельцу, обязательно возьмите на вооружение советы, о которых пойдет речь в этой статье.

Постарайтесь заслужить его доверие

Если вам хочется понравиться Тельцу, то сначала вам необходимо будет сделать так, чтобы этот человек понял, что вам точно можно доверять. Тут уже возможных методик может быть миллион. Главное, чтобы вы не нарушали данные ранее обещания и говорили правду. Именно поэтому с Тельцами нужно уже в самом начале общения быть откровенными. Услышав от вас правду, они поймут, что вы человек, который не бросает слов на ветер. Если же вы будете им льстить, это навсегда закроет сердце Тельца.

Будьте «взрослыми»

Вообще, в идеале Тельцам нужно искать вторую половинку, которая немного их старше, но если вы не старше мужчины или женщины-Тельца, то придется показать этому человек, что эмоционально и психологически вы такого же возраста, как они, либо даже старше. Дело в том, что представители данного Знака почему-то не любят общаться с наивными и инфантильными людьми. Опросы и наблюдения показывают, что они считают инфантильность синоним глупости.

Накормите его

Путь к сердцу мужчины или женщины Тельца лежит почти всегда через желудок. Мужчине можно приготовить что-нибудь самостоятельно, а женщину-Тельца можно сводить в ресторан, либо также приготовить ей что-то дома. Это произведет на представителям данного Знака неизгладимое впечатление. Если вы поужинаете еще и в романтической обстановке, можете рассчитывать на отличное завершение приятного вечера.

Спрашивайте мнение Тельца о чем-то важном

Этому человеку очень понравится, если вы спросите его о чем-то важном. Например, вы очень давно собираетесь поменять работу, но совершенно не понимаете, нужно вам это делать, или нет. Скажите честно, что вы уже решили для себя, что именно вам нужно делать, но вам просто интересно услышать мнение Тельца. Лучше делать именно так, потому что если вы спросите, что вам делать, но в итоге поступите иначе, это не прибавит вам привлекательности в глазах этого человека, ведь вы просто так потратили его время.

Проявите инициативу

Но с осторожностью. Тельцы очень любят, когда люди сами подходят к ним с просьбой или попыткой познакомиться. Тут очень важно не перегибать палку и ни в коем случае не признаваться в любви на первом свидании, не говорить Тельцу, что он или она — самый красивый человек на планете Земля и так далее. Тут очень важно найти правильный баланс, как и во всем остальном. Телец — человек внимательный и достаточно осторожный, поэтому с ним вам необходимо быть осмотрительными и нужно взвешивать каждое свое слово.