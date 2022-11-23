. Какие вещи в доме способны привлечь процветание и финансовое благополучие

Вадим Карасев

Все хотят быть богаче, но для этого совсем не обязательно изнурять себя бесконечной сверхурочной работой. Достаточно окружить себя правильными вещами-талисманами в доме, несущими правильную энергетику.

Ранее мы рассказывали о делах, которые привлекают процветание и счастье, но очень важно иметь в доме пассивные источники удачи. Именно о них как раз пойдет речь далее. Совсем не обязательно использовать их всех. достаточно будет одной-двух вещей.

Свежие фрукты

Обязательно ставьте дома на видном месте тарелку с цитрусовыми. Такие фрукты несут в себе мощную энергию, которая может дать вам силу воли, повысить продуктивность и оказать помощь в фокусировке внимания.

Благовония

Любые благовония на основе цитрусовых, мяты, бергамота, фиалки и сандала помогают в обретении финансовой удачи и в повышении продуктивности. Вы можете зажигать свечи с такими ароматами, либо пользоваться специальными лампами, ароматическими палочками.

Растения

Из растений самыми лучшими талисманами для привлечения и удержания финансовой удачи являются лимонное дерево и денежное дерево, именуемое также толстянкой. Такие растения полезно ставить в рабочем домашнем кабинете или рядом с тем местом, где вы работаете. При желании можно даже завести таких зеленых друзей в офисе.

Камни-талисманы

Яшма. Этот камень благотворно влияет в целом на энергетику помещения. Положите его в центре комнаты, где вы работаете. Можно положить его на кухне или в спальне, если вы дома не работаете, а только отдыхаете. Также он будет полезным дополнением для рабочего места вне родных стен.

Сердолик. Это камень, сочетающий в себе силу стихии Огня и Воздуха. Он крайне полезен для тех людей, которые хотят всегда оставаться мотивированными и полными сил. Это великолепный финансовый талисман для дома, который можно брать с собой по делам или на работу, в магазин за покупками.

Топаз. Это минерал стихий Воздуха и Воды. Он невероятно силен и помогает гармонизировать сознание человека, настраивает его на правильный лад и помогает искать решения в сложных жизненных ситуациях. Этот камень очень помогает тем. Кто постоянно общается по работе. Он повышает коммуникабельность и дарит внутреннюю легкость.

Осиновые прутья

Не путать с осиновыми колами против вампиров. Осина с древности во многих культурах считалась деревом богатства и процветания, поэтому срежьте себе несколько прутьев для дома. Положите их в любом удобном для вас месте. Они будут притягивать успех и удачу. Чем дольше они будут лежать в вашем доме, тем лучше.

Пятиконечная звезда

Данный символ можно нарисовать на стенах, либо приобрести пятиконечную звезду из дерева или металла, чтобы повесить на стену. Пятиконечная звезда олицетворяет собой единение пяти стихий фэн-шуй — Металла, Земли, Дерева, Воды и Огня. Это один из лучших талисманов, причем не только для работы и финансового благополучия, но и для любви.