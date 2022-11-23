. Когда в 2023 году будут коридоры затмений и какие уроки они преподнесут людям

Уже известно, когда будут коридоры затмений в 2023 году. Что они принесут человечеству и к чему стоит готовиться, расскажет редакция Rsute.

Лунные и солнечные затмения оказывают влияние на все живое, они способны изменять эмоциональное состояние людей. Подобные астрологические явления сопряжены с необычными событиями. Какими они будут, зависит от расположения светил. Период между лунным и солнечным затмениями называют коридором. Обычно он длится около двух недель.

Когда будет первый коридор затмений в 2023 году





Уникальный период ожидается во второй половине осени. Начнет первый коридор в 2023 году полное затмение 20 апреля. Астрологическое явление пройдет под знаком Тельца. Завершится коридор 5 мая, когда произойдет полутеневое лунное затмение в созвездии Скорпиона.

Промежуток между явлениями характеризуется забавными и странными событиями. Возможны случайные встречи с бывшими партнерами. Есть вероятность восстановить эти отношения.

Отличное время для новых хобби и знакомств. Найти общий язык с окружающими будет легче. Поэтому смело планируйте деловые переговоры, романтические свидания и встречи со старыми друзьями.

Первый коридор затмений отразится в большей мере на любовной сфере. В этот период возрастает риск ссор и недомолвок. Важный урок должен усвоить каждый: верьте своей второй половинке. Дайте возможность доверию и взаимопониманию поселиться в вашем доме.

Что принесет человечеству второй коридор в октябре





Период между этими астрологическими явлениями составит почти полгода. Второй коридор начнется 14 октября и продлится до 28. Солнечное затмение пройдет в воздушном знаке Весы, а лунное ― в огненном Овне.

На первый план выйдут финансовые вопросы. Будьте внимательны к деталям. Вселенная будет давать подсказки, которые помогут сделать правильный выбор в сфере карьеры и инвестиций.

Получение новых навыков будет как нельзя кстати. Записывайтесь на курсы, ищите хобби, занимайтесь творчеством ― все эти действия помогут развить вашу личность.

Некоторым во второй коридор затмений покажется, что они будто «застряли» в какой-то деятельности и движение вперед не предвидится. Это мощный знак, который нельзя игнорировать. Он говорит о необходимости перемен. Не бойтесь рисковать.

Интуиция поможет принять правильные решения в таких сферах, как:

работа;

бизнес;

личностный рост.

Благоприятный период для инвестиций. Однако не стоит руководствоваться исключительно «шестым чувством». Деньги требуют более серьезного отношения.