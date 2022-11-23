. Компьютерным играм с ЛГБТ-пропагандой хотят поставить прочный заслон

В интернете запрещенку будут блокировать, а из магазинов начнут изымать любые товары, противоречащие новому закону

Пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений, педофилии и смены пола в России могут вскоре запретить. Такой законопроект Госдума приняла во втором чтении 23 ноября. За документ депутаты проголосовали единогласно, но вопросы и у самих парламентариев, и у тех, кому уже в ближайшем будущем предстоит исполнять новые нормы, остались.

Упоминать, но не демонстрировать

Ко второму чтению к списку того, пропаганду чего следует запретить, помимо ЛГБТ-отношений и проявлений добавили педофилию и трансгендерность. То есть нельзя будет создавать положительный образ этих явлений, говорить о них в позитивном ключе, а не вообще. Безоценочно, например, в медицинском или историческом контексте описывать нетрадиционные наклонности людей будет возможно. Не исчезнет с полок магазинов и из библиотек классическая литература, не станут подвергать ревизии и киноклассику.

Поддержавший законопроект член того же комитета телеведущий Евгений Попов предложил выработать четкое руководство к действию регулятора, роль которого в информационном поле будет исполнять Роскомнадзор. Иначе, по его словам, есть вероятность избирательного применения новых норм. «Запрещая давать оценку событиям и процессам, мы записываем себе в актив техническое поражение, — написал Попов в своем Telegram-канале. — Навязывать ЛГБТ-повестку извне никто при этом не перестанет. Однако новые нормы существенно ограничивают наши возможности объяснять, что не так с драг-квинами в детских садах и правом на смену пола для детей»

Пока не криминал

Депутат Нина Останина настаивала на еще более широком законодательном запрете. Ограничить, по ее мнению, стоит также пропаганду бездетности и отрицание семейных ценностей. Обе поправки отклонили, поскольку, как объяснил Александр Хинштейн, неясно, где проходит граница между свободой выбора людей, когда им заводить детей, и идеологией чайлдфри. А определения семейных ценностей в законодательстве и вовсе не содержится, поэтому не понятно, за что тут наказывать.

Вместе с законопроектом о запрете пропаганды нетрадиционных отношений парламентарии приняли изменения в КоАП о введении штрафов за такие действия. За ЛГБТ-пропаганду будут наказывать штрафами до пяти миллионов рублей, а тех, кто одобряет педофилию, могут оштрафовать сразу на десять миллионов. Пропагандистов-иностранцев хотят не только штрафовать, но и применять к ним административный арест на 15 суток или выдворение за пределы России.

Парламентарии не поддержали уголовное наказание за повторное привлечение к административной ответственности за пропаганду. Такие поправки вносили Нина Останина и Николай Бурляев, но в Комитете Госдумы по законодательству сочли предложенные меры достаточными. Кроме того, первый зампред Комитета Ирина Панькина напомнила, что изменения в Уголовный кодекс следует вносить отдельным законопроектом, поэтому если депутаты желают, то могут продолжить обсуждения и подготовить такой документ.

Против скулшутингов и суицида

Обеспокоились владельцы интернет-магазинов, которым после вступления закона в силу предстоит изъять из продажи товары, содержащие запрещенную к распространению информацию. Например, книги или игрушки. То же, к слову, касается, и обычных магазинов — с их полок сомнительная продукция также должна исчезнуть. С членами Ассоциации компаний интернет-торговли перед вторым чтением законопроекта встретился Александр Хинштейн. «В ходе долгого обсуждения мы сумели объяснить коллегам, что эта норма необходима, — рассказал он. — Если ЛГБТ-книги будут запрещены к продаже в магазинах, но останутся на электронных площадках — грош цена нашим усилиям».

В то же время Хинштейн признал риски вольного толкования новых норм контролирующими органами. Чтобы этого избежать, для представителей бизнеса в ближайшее время проведут разъяснительную встречу с участием представителей Роскомнадзора, Роспотребнадзора и Минкультуры и подготовить эти ведомства письменные разъяснения.

Администраторы соцсетей по новому закону должны будут мониторить контент своих площадок на предмет наличия запрещенки и удалять ее. А Роскомнадзору предстоит создать механизм контроля за всем интернет-пространством. Сайты, где найдут пропаганду нетрадиционных отношений, будут блокировать без суда.

Тему пропаганды всего плохого, то есть не только ЛГБТ-повестки, но и насилия, суицидов и скулшутингов в компьютерных играх подняла депутат Яна Лантратова. Оборот видеоигр, по ее мнению, должным образом не регламентируется, как и их содержание, а, значит, нужно создать рабочую группу по регулированию такого контента и выработать подходы к этому. Парламентарии вернутся к обсуждению вопроса в ближайшее время. Впрочем, как пояснил Александр Хинштейн, новые нормы охватывают все сущности распространения информации, в том числе игры.

Законопроект планируют рассмотреть в третьем окончательном чтении 24 ноября. А в силу он должен вступить со дня официального опубликования.