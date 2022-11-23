. Константин Меладзе высказался о разводе с Верой Брежневой
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Константин Меладзе высказался о разводе с Верой Брежневой

Константин Меладзе высказался о разводе с Верой Брежневой
Композитор Константин Меладзе поделился детским фото Брежневой, сопроводив его трогательными словами. С сентября 2022 года появились слухи о разводе Веры Брежневой и Константина Меладзе. Звездная пара состоит в браке 7 лет. О причинах расставания никто ничего не говорил.Сами супруги никак не отвечали хейтерам и практически покинули соцсети. Вот только любому терпению приходит конец — и неожиданно для всех, первым сдался Константин. Не выдержав подлых сплетен, Меладзе решил раз и навсегда поставить точку в вопросе о разводе. Композитор опубликовал пост, которым заставил всех недоброжелателей прекратить пускать сплетни. Константин Шотаевич опубликовал очень милое детское фото супруги.
«Любовь спасет мир», — лаконично подписал пост музыкант, добавив к фразе дату их знакомства. Очевидно, что таким образом Меладзе опроверг неприятные домыслы о своем браке. Комментарии под публикацией он ограничил, чтобы не портить мгновение очередной порцией хейта. Вероятно, Вере Викторовне было очень приятно видеть, как супруг публично за нее заступается, что ему несвойственно. Напомним, что украинская певица, долгое время проживавшая и работавшая в России, вышла замуж за Константина Меладзе в октябре 2015. Их тайная свадьба состоялась в Италии, где они на данный момент и находятся.
# Шоу-бизнес Меладзе Константин
По материалам: z-aya

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