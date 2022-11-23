. Кредиторы проверят факт мобилизации через ФНС

Банкам разрешили запрашивать в Федеральной налоговой службе информацию о мобилизации клиентов. Такая норма Федерального закона от 20 октября 2022 года № 406-ФЗ вступает в силу 23 октября.

Речь идет о мобилизованных бизнесменах, которые запрашивают в банке кредитные каникулы. Если такой заемщик не представил документы о мобилизации, кредитор вправе запросить в ФНС подтверждение достоверности таких сведений.

Федеральная налоговая служба в пятидневный срок со дня получения запроса подтверждает достоверность этих данных на основании сведений, полученных от Минобороны с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия.



