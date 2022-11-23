. Кредиторы проверят факт мобилизации через ФНС
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Кредиторы проверят факт мобилизации через ФНС

Кредиторы проверят факт мобилизации через ФНС

Банкам разрешили запрашивать в Федеральной налоговой службе информацию о мобилизации клиентов. Такая норма Федерального закона от 20 октября 2022 года № 406-ФЗ вступает в силу 23 октября.

Речь идет о мобилизованных бизнесменах, которые запрашивают в банке кредитные каникулы. Если такой заемщик не представил документы о мобилизации, кредитор вправе запросить в ФНС подтверждение достоверности таких сведений.

Федеральная налоговая служба в пятидневный срок со дня получения запроса подтверждает достоверность этих данных на основании сведений, полученных от Минобороны с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия.


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По материалам: pnp.ru

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