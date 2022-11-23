. Ксения Алферова показала фото со 100-летней бабушкой
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Ксения Алферова показала фото со 100-летней бабушкой

Ксения Алферова показала фото со 100-летней бабушкой
Актриса Ксения Алферова поделилась фото с бабушкой - тезкой и рассказала об ее отношении к жизни. Известная актриса Ксения Алферова призналась, что восхищается своей мудрой бабушкой и многому у нее учится. Ксении Архиповне 100 лет. Она прошла Великую Отечественную войну, а после получила образование и работала юристом-адвокатом. Несмотря на непростой пройденный путь, женщина сохранила оптимизм и любовь к жизни. Актриса решила порадовать подписчиков и показала в соцсетях фото с родственницей.
«Наша душа большая, если полна любовью, тепло и свет нашей души нужен другим. Могут они оценить или нет — это факты их биографии, не надо этого ждать, а тем более требовать, просто идите вперед и светите. Моей бабушке 100 лет — она всю жизнь живет только так, и посмотрите, какая красивая и светлая, и счастливая! И с ней рядом невероятно хорошо, тепло и уютно. Всем без исключения», — поделилась знаменитость. «Замечательные и красивые Ксюши...Мира и благоденствия!», «Многая-многая и благая лета Вашей бабушке,Ксения!», «Благодарю Вас Ксения ❤️ а Ваша бабушка действительно красавица и очень СВЕТЛАЯ❤️❤️❤️спасибо❤️», «Спасибо огромное!🌷🌷🌷В какой нужный момент Вы написали эти слова!», - откликнулись поклонники. Напомним, Ксения Архиповна — мама знаменитой актрисы Ирины Алферовой. Актриса появилась на свет в Новосибирске. Родители знаменитости не планировали второго ребенка — у них была годовалая дочь Татьяна. Более того, мама артистки поехала делать аборт. Однако вовремя вмешался отец Ирины Алферовой. Иван Кузьмич скакал на лошади до районного центра, чтобы отправить жене телеграмму. Так супруги решили сохранить ребенка. Актриса уверена, что ее оберегает ангел.
# Шоу-бизнес Алферова Ксения
По материалам: z-aya

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